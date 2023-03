De Honda-rijder ging in de derde ronde van de Portugese Grand Prix in de fout en nam Jorge Martin en Miguel Oliveira mee in zijn struikelpartij. Oliveira kwam er ogenschijnlijk het slechtste vanaf, hij maakte een nare smak tegen het asfalt. Onderzoek in het medisch centrum wees uit dat er geen breuken gevonden werden. Dat was bij Marquez wel anders. Hij heeft waarschijnlijk zijn middenhandsbeentje gebroken, Martin brak een teen bij het incident en heeft ook last van zijn enkel. Marquez kreeg voor het incident een dubbele long lap-penalty, die hij volgende week zondag in de Argentijnse Grand Prix moet afwerken.

“Eerlijk gezegd maak ik me om die straf geen zorgen”, zegt Marc Marquez. “Ik ben blij dat Miguel oké is, ik heb een grote fout gemaakt in die derde bocht en dat heeft de bal aan het rollen gebracht. Ik remde vroeg aan, maar de voorband blokkeerde. Daardoor moest ik de rem wel loslaten. Het was mijn intentie om verder naar links te gaan, maar ik kon de motor niet corrigeren en kon niet voorkomen dat ik naar rechts ging. Ik kon Martin grotendeels ontwijken, maar Miguel kon ik niet missen. Ik maakte me meteen enorme zorgen, het was een nare aanvaring. Het spijt me enorm voor hem, voor zijn team en de Portugese fans. Ik ben bestraft en die straf accepteer ik volledig. Afgezien daarvan heb ik last van mijn hand en knie, daar moeten we naar kijken, maar dat is niet het belangrijkste op dit moment.”

Marquez begon van pole-position aan de race, maar verloor die plek al vrij snel. Hij had de medium achterband gestoken in de hoop daar later in de race voordeel van te hebben. Een aantal rijders is van mening dat Marquez te licht bestraft is. In reactie daarop, zegt hij: “Donderdag hebben we de regels besproken tijdens de briefing, dit is wat ervoor staat”, zegt Marquez over zijn dubbele long lap. “Een eerste overtreding voor het creëren van een gevaarlijke situatie is een dubbele long lap, een tweede keer moet je vanuit de pits starten en de derde keer is het een ride through-penalty. De regels zijn uitgelegd, zo is het. Maar als de straf voor dit zwaarder was, zou ik het ook geaccepteerd hebben.”

Onderzoek in Barcelona moet uitwijzen hoe ernstig de hand- en knieblessure van Marquez is. Volgend weekend is al de volgende afspraak dit MotoGP-seizoen: de Grand Prix van Argentinië.