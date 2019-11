Marquez probeerde Quartararo ‘te kopiëren’ tijdens kwalificatie

Quartararo werkt een dominant weekend af in Sepang en Marquez wilde hem tijdens de kwalificatie als referentie gebruiken. De Petronas SRT-rijder probeerde ‘te ontsnappen’ aan het begin van de tweede run, maar Marquez zat direct op het wiel en weigerde te lossen tijdens de outlap. Quartararo besloot uiteindelijk toch te pushen en Marquez probeerde opnieuw te volgen, maar werd middels een high-sider van zijn machine geworpen. De coureur hield er enkel wat schaafwonden aan over, maar kwam er verder ongedeerd vanaf. Quartararo pakte de pole-position voor de vijfde keer dit seizoen.

“Ik ben oké”, bevestigde Marquez, die zondag als elfde van start moet gaan. “Het is natuurlijk pijnlijk, het was best een zware crash. We hebben de motor afgesteld op een manier dat we een goed ritme voor de race hebben, maar dat is ten koste gegaan van de stabiliteit in de kwalificatierun. Zeker de verandering van richting was lastig. De band was wel warm genoeg want in bocht 15 was ik snel en dat voelde goed. Ik veranderde misschien iets te agressief van richting, eerlijk gezegd baal ik meer van de elfde plaats dan van de crash.”

Hij vervolgde: “[Mijn crash in VT1] in Thailand was ook een high-sider. Het was een beetje vergelijkbaar, toen kwam ik ook uit de box. Vandaag was ik gewoon te veel aan het pushen. De Yamaha-rijders zijn heel erg snel op nieuwe banden en het bochtenwerk is enorm sterk. Ik zat achter Quartararo, hij stuurde bocht 2 in en ik probeerde het te kopiëren. Helaas ging ik vliegen.”

Quartararo 'moeilijk te volgen'

Hoewel Honda en Marquez overduidelijk een oogje in het zeil hielden bij de pitbox van Quartararo, claimt Marquez dat hij naar iemand anders zocht om te volgen. De wereldkampioen verklaarde dat Quartararo niet de ideale man is om te volgen. “Eerlijk gezegd zocht ik naar een andere rijder, het was best moeilijk om hem te volgen. Hij rijdt zijn snelle ronden op een hele andere manier en het is met de Honda niet eenvoudig om dan te volgen. Ik zocht naar iemand anders, maar deze keer was mijn strategie niet helemaal perfect. Wanneer je zwakke punten hebt, moet je het analyseren en het belangrijkste is dat we ervan leren. Ik voel me sterk op gebruikte banden.”

