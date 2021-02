Marquez vreesde niet voor carrière: "Maar het was heel zwaar"

De openingswedstrijd van vorig seizoen was voor Marquez ook meteen de laatste toen hij in de eindfase van de race zwaar crashte en zijn bovenarm brak. Het herstel duurde vervolgens langer dan verwacht waardoor Marquez niet meer in actie kwam. Na een derde operatie in december moest er nog een infectie behandeld worden, maar inmiddels is de Honda-coureur weer op de goede weg. De pre-season test in Qatar komt nog te vroeg, maar Marquez hoopt in de beginfase van het seizoen weer aan te pikken.

Marquez sprak tijdens de eerste persconferentie sinds het ongeval over de mentale gevolgen van de crash en het moeizame herstel. “Op mentaal vlak was het zeker zwaar, ook fysiek, maar mentaal vond ik het pittig”, aldus Marquez. “Zeker in september en oktober was het lastig omdat ik toen het gevoel had dat het allemaal niets opschoot. Er zat geen enkele verbetering in. Het werd niet slechter, maar het ging ook niet vooruit. Ik voelde dat er iets bewoog en dat ik niet herstelde. Toen ik heb vele onderzoeken gehad om die infectie te vinden, maar de testen en analyses van de artsen brachten wat dat betreft geen duidelijkheid. Maar ik voelde dat er iets niet goed was. Aan de andere kant maanden de artsen mij ook tot rust: ‘Je moet wachten en wachten’. Ik had geduld en luisterde naar wat ze zeiden. Het gevoel bleef hetzelfde en die twee maanden waren ontzettend lastig. Na de derde operatie lag ik nog tien dagen in het ziekenhuis en dat was ook zwaar, die dagen waren ook niet heel best. Maar daarna ging het wel beter, het gevoel werd steeds beter en ik heb geprobeerd altijd optimistisch te blijven. Ik heb nooit gedacht dat ik niet weer zou racen, ik heb altijd gedacht aan de volgende race en wanneer ik weer op de motor kan stappen.”

Marquez zal halverwege maart weer onderzocht worden door de artsen. Hoewel het niet uitgesloten is dat hij aan de start verschijnt tijdens de openingswedstrijd van het seizoen, heeft hij aangegeven dat de artsen uiteindelijk groen licht moeten geven of het mogelijk is.