Marquez keek beelden uit 2015 terug voor start in Sepang

Het was pas voor de derde keer in zijn MotoGP-loopbaan dat Marquez niet vanaf de eerste drie startrijen mocht vertrekken, de coureur smakte zaterdag in de kwalificatie tegen het asfalt nadat hij veel risico nam tijdens de achtervolging op Fabio Quartararo. Hij moest daardoor vanaf de elfde startplek beginnen aan de race, zijn slechtste startplek sinds de Italiaanse GP van 2015. Destijds slaagde de coureur erin van de dertiende startplek naar P4 te rijden aan het eind van de eerste ronde, zondag deed hij het nog eens dunnetjes over. Na de eerste ronde kwam Marquez als tweede door, uiteindelijk zou hij ook op die plek aan de finish komen.

“Ik was niet de enige, ook Andrea [Dovizioso] was heel snel bij de start”, zei Marquez gevraagd naar zijn start. “Het was een van de beste openingsrondjes van mijn carrière. Mugello 2015 was ook heel goed, gisteren heb ik dat even bekeken en nam ik mezelf voor om dat te herhalen. Het was een perfecte eerste ronde.” Marquez werd aan het begin van de tweede ronde opnieuw ingehaald door Jack Miller en het duurde een paar ronden voor Marquez weer naar de tweede plaats kon komen. Op dat moment had Maverick Viñales, de latere racewinnaar, al een aardige voorsprong van meer dan een seconde. Ondanks dat dit de basis bleek voor Viñales’ overwinning, denkt Marquez dat hij zijn landgenoot niet had kunnen pakken.

“Ik verloor in de tweede ronde wat tijd met Miller, maar Viñales was gewoon de snelste vandaag”, gaf een realistische Marquez toe. “Hij verdiende de overwinning, hij reed heel sterk. Ik heb het geprobeerd, maar het was niet mogelijk. Dat ik na het starten vanaf de elfde plaats weer mijn slechtste resultaat kan evenaren, een tweede plaats, is heerlijk.”

Gevraagd of hij had kunnen winnen als hij eerder met Miller afgerekend had, zei hij: “Jack doet altijd hetzelfde. Hij is altijd aan het pushen, hij is een geweldige rijder, maar hij is in de eerste drie ronden heel agressief met z’n banden. Hij remt heel laat en accelereert als een malle. Ik kon hetzelfde doen, maar ik dacht dat ik zou crashen of dat m’n banden kapot zouden gaan. Ik koos voor een geduldige aanpak. Maar Maverick was nu eenmaal sneller. Het podium was het belangrijkste voor ons en dat is gelukt.” Marquez verbeterde met zijn tweede plaats het puntenrecord van Jorge Lorenzo, dat sinds 2010 op naam van de drievoudig MotoGP-kampioen stond.

Met medewerking van Lewis Duncan