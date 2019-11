Viñales zegeviert op dominante wijze tijdens GP van Maleisië

Ten opzichte van de sessies op vrijdag en zaterdag bood het circuit behoorlijk wat minder grip, zo bleek tijdens de Moto2-race eerder op de dag. Bovendien was het behoorlijk warm en stonden coureurs in de momenten voor de race voor de belangrijke keuze voor banden. Uiteindelijk gingen de meeste rijders voor de mediums, maar Jack Miller en Andrea Dovizioso vormden een uitzondering met soft/soft. Marc Marquez kwam ook met de zachtste compound achterband in actie.

Dit legde hem aan het begin van de race geen windeieren. Waar Ducati-coureur Miller de kopstart maakte, sneed Marquez in de openingsronde als een warm mes door de boter. De coureur lag bij het uitkomen van de eerste bochtencombinatie al op de vijfde plaats en had niet veel later ook Andrea Dovizioso te pakken. Maverick Viñales had zich inmiddels opgewerkt naar de eerste plaats, hij passeerde Miller en probeerde direct het tempo op te voeren. Marquez was anderzijds agressief in de openingsronde, hij kwam als tweede door na de eerste ronde.

Miller liet zich de kaas niet van het brood eten en counterde direct aan het begin van de tweede ronde, Viñales zag zijn kans schoon en bouwde een voorsprong op in het eerste deel van de race. Nadat hij de ruimte kreeg, bouwde de jonge Spanjaard zijn voorsprong in rap tempo uit. Na de vijfde ronde had Viñales al een voorsprong van ruim anderhalve seconde op Marquez, die op zijn beurt ook Dovizioso en zijn volgelingen achtergelaten had.

Dovizioso had op een bepaald moment de derde plaats stevig in handen, maar hij kreeg toch wel wat weerstand te verduren van een zekere Valentino Rossi. De Yamaha-coureur, die al veertien races geen podiumfinish meer had gescoord, kon Dovizioso goed volgen in de tweede en derde sector. Een paar keer probeerde Rossi het bij Dovizioso, maar keer op keer wist zijn landgenoot de aanval te pareren. Alex Rins had zich inmiddels verder naar voren gereden en kreeg in de laatste ronden de aansluiting bij Dovizioso en Rossi.

Vooraan kwam de zege van Viñales geen moment in gevaar. De Yamaha-rijder reed in de eerste helft van de race een bijzonder strak tempo en wist uiteindelijk het verzet van Marquez, die toch al een knappe race afwerkte, te breken. De voorsprong van Viñales liep in de slotfase van de race uit tot meer dan drie seconden, hij tekende op het Sepang International Circuit voor zijn tweede overwinning van het seizoen. Marquez eindigde voor de 23ste achtereenvolgende race bij de eerste twee, ook nu redde hij dat.

Dovizioso hield in de slotfase van de race stand in het duel tegen Rossi, de 40-jarige Italiaan deed enkele ronden voor het einde nog een poging maar kon de definitieve klap niet uitdelen aan het adres van de Ducati-piloot. Rossi moest genoegen nemen met de vierde plaats, het was alweer de vierde keer dat hij net naast het podium eindigde. Rins kwam in de slotfase nog sterk naar voren, maar hij moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

De Petronas Yamaha SRT-rijders werkten een anonieme race af op het thuiscircuit in Sepang. Franco Morbidelli eindigde op de zesde plaats en kon geen moment aansluiting houden met de top-vijf. Misschien nog wel verrassender was de prestatie van Fabio Quartararo, van wie veel verwacht werd in Sepang. Hij maakte geen beste start vanaf pole en viel al snel terug naar de achtste plaats, hij kwam uiteindelijk als zevende aan de finish voor Miller.

Miller zakte ver terug nadat hij in de openingsfase nog aan de leiding ging. De coureur kwam halverwege de race in duel terecht met Rins, de twee hadden op zaterdag tijdens de kwalificatie al een aanvaring gehad en daar werd op zondag nog een hoofdstuk aan toegevoegd. Rins ramde tegen het been van Miller in de vijftiende bocht, de Suzuki-coureur had er vrij weinig last van en vervolgde zijn opmars. Miller viel daarentegen steeds verder terug.

Danilo Petrucci verzekerde zich van de negende plaats in de race, hij kon merkgenoot Miller niet meer bijhalen in de slotfase van de race. Johann Zarco reed een sterke race en was onderweg naar de negende plaats, maar hij werd drie ronden voor het einde van zijn motor gereden door Suzuki-rijder Joan Mir. De rookie zette zijn machine ietwat agressief aan de binnenkant bij Zarco, die vervolgens geen schijn van kans had en ten val kwam. De LCR Honda-rijder kon zijn weg niet vervolgen en kreeg een DNF op zijn naam. FIM-stewards stelden een onderzoek in naar het incident en deelden nog voor het einde van de race een long lap penalty uit aan Mir. Ondanks dat kwam de Spanjaard nog op de tiende plaats aan de finish.

Pol Espargaro was de beste van de KTM-rijders, hij werd elfde. Francesco Bagnaia kon zijn stunt van een week geleden niet herhalen en eindigde als twaalfde. Aleix Espargaro werd dertiende voor Jorge Lorenzo, die zowaar twee punten meenam uit de Aziatische tour. Hij werd veertiende. Mika Kallio werd vijftiende voor thuisrijder Hafizh Syahrin en hekkensluiter Karel Abraham.

Naast Zarco waren Andrea Iannone en Cal Crutchlow de enige uitvallers tijdens de Maleisische GP. Iannone crashte even na halfweg de race in bocht 9, Crutchlow kwam niet veel later ten val in bocht 15 toen hij de controle over de voorkant verloor.

Over twee weken vindt de seizoensfinale van de MotoGP plaats op het Ricardo Tormo Circuit in Valencia.

