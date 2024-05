Marini baalt van snelheid op Honda: "Altijd hetzelfde probleem"

Afgelopen winter verruilde Luca Marini de Ducati van VR46 voor de fabrieksmotor van Repsol Honda. Het heeft hem tot dusver echter weinig gebracht, want na vijf Grands Prix is de Italiaan nog altijd puntloos. Ook heeft hij zich nog geen enkele keer binnen de top-twintig gekwalificeerd. Na de Franse Grand Prix, waarin hij opnieuw als laatste rijder over de finish kwam met 40 seconden achterstand op winnaar Jorge Martín, heeft Marini uitgelegd dat hij er op de RC213V niet in slaagt om gedurende een raceweekend progressie te boeken en sneller te worden.

"Het is altijd hetzelfde probleem. Ik begrijp het niet dat ik op vrijdag met een bepaalde snelheid begin en dat ik die snelheid tot en met zondag vasthoud, terwijl Joan in de zondagse races een enorme stap kan maken", vergelijkt Marini zichzelf met teamgenoot Joan Mir, die wel al diverse keren punten heeft gepakt en ook in Le Mans op weg was naar punten, tot hij uit de race crashte. "Naar mijn mening reed hij een geweldige race. Helaas crashte hij, maar tot dat moment reed hij een heel goede race. We moeten achterhalen waarom dat zo is."

De RC213V komt tekort in de bochten en bij het accelereren, iets waar Marini ook last van heeft. Wel probeert hij de problemen te boven te komen door aan zijn zitpositie op de motor te sleutelen. "Ik probeer aan mijn stijl en mijn positie [op de motor] te werken, want je kunt zien dat Pecco en Martín het verschil maken met hun lichaam. Alleen zij pushen op deze manier met hun lichaam onder de motor om die te laten sturen", legt hij uit. "Ik denk dat dit de komende jaren van groot belang wordt in de MotoGP. Iedereen probeert deze verandering door te voeren en daar werk ik aan, maar ik push iedere ronde op 100 procent."

Hoe verhoudt 2024 zich met 2023?

Het contrast tussen de seizoensstart van Marini in 2023 en 2024 is bijzonder groot. Vorig jaar reed het halfbroertje van Valentino Rossi nog op de 2022-versie van de Ducati, waarmee hij een van de beste motorfietsen van het veld had. Hij slaagde er toentertijd in om in de eerste vijf raceweekenden twee keer naar de eerste startrij te trainen, met twee uitvalbeurten en een tweede, zesde en achtste plek als resultaten op zondag. Zijn grootste achterstand op de winnaar bedroeg in de eerste vijf races van 2023 slechts 13,6 seconden, toen hij achtste werd in de natte Argentijnse Grand Prix.

Race 2023 Resultaat Race 2024 Resultaat Portugal Uitgevallen Qatar 20ste Argentinië 8ste Portugal 17de Verenigde Staten 2de Verenigde Staten 16de Spanje 6de Spanje 17de Frankrijk Uitgevallen Frankrijk 16de

Hoe anders is het in 2024. Op de allernieuwste versie van de Honda kwam Marini in de kwalificaties tot dusver twee keer tot de 21ste plaats, in de overige drie raceweekenden viel P22 hem ten deel. Daarnaast is hij ook de enige vaste MotoGP-rijder die dit seizoen nog geen punten heeft gescoord. Marini werd in de Verenigde Staten en Frankrijk zestiende, verder eindigde hij twee keer als zeventiende en een keer als twintigste. Tijdens de Portugese Grand Prix finishte hij het dichtste bij de winnaar, al was zijn achterstand met 33,5 seconden nog altijd groot te noemen. Zijn gemiddelde achterstand op de winnaar bedraagt dit jaar zelfs 40 seconden.