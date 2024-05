Mir: MotoGP-rijders verlaten Honda slechter dan ze er beginnen

Honda hoopte met een flinke ontwikkelingsslag het tij te keren na meerdere moeizame MotoGP-seizoenen, maar dat is in 2024 nog niet bepaald gelukt. De Japanse fabrikant staat stijf laatste in het constructeurskampioenschap en is in de zondagse races nog niet hoger dan de twaalfde plaats geëindigd. Zowel LCR Honda-rijder Johann Zarco als fabrieksrijder Joan Mir heeft die klassering tot dusver tweemaal behaald. Het contract van laatstgenoemde loopt eind 2024 af en zelf twijfelt hij over zijn toekomst. Zo wordt Mir ook in verband gebracht met Trackhouse, waar zijn voormalige Suzuki-baas Davide Brivio nu aan het roer staat.

Voor Mir staat in ieder geval wel vast dat werken voor het tobbende Honda de afgelopen jaren op diverse rijders zijn weerslag heeft gehad. "De realiteit is dat iedereen die Honda de afgelopen jaren verlaten heeft, slechter presteert dan op het moment dat ze binnenkomen. Dat is de realiteit en er is geen uitzondering: niemand verlaat Honda in een betere staat dan wanneer ze er arriveren", concludeert de wereldkampioen van 2020, die zelf verwacht in 2025 meerdere kanten op te kunnen. "Ik ben ervan overtuigd dat we opties zullen hebben. Waarschijnlijk niet de opties die ik zou willen hebben, maar ze zullen er zijn. We blijven gas geven en ik ben ervan overtuigd dat we met een competitieve motor binnen no-time vooraan meedoen."

De twijfels van Mir over zijn toekomst komen op een moment dat Honda alle zeilen bijzet om de RC213V te verbeteren. Er worden veel nieuwe onderdelen getest, maar tot dusver werken veel ontwikkelingen niet zoals gehoopt en gepland. "We hebben dezelfde motorfiets als bij de seizoensstart, dus andere resultaten kunnen we niet verwachten", zegt de 26-jarige rijder uit Palma de Mallorca, die iedere keer dezelfde pijnpunten aanstipt. "Nu is het tijd voor een reactie. Tijdens de Jerez-test begrepen ze het traject dat we ze lieten zien en nu moeten we wachten totdat ze iets in die richting meebrengen. Ik weet alleen niet hoe lang het duurt voordat we veranderingen zien waarmee we die kant op gaan."

'Weet niet hoe lang mijn lichaam het volhoudt'

Gevraagd naar hoe lang hij kan wachten op tastbare verbeteringen vanuit Honda, stelt Mir dat de huidige situatie ook op fysiek gebied zijn weerslag heeft. "Ik heb eerlijk gezegd echt geen idee. Ik weet ook niet hoe lang mijn lichaam dit nog volhoudt. Ik dacht niet dat ik zo diep zou zakken, maar toch sta ik hier", aldus de fabrieksrijder, die aan zijn tweede seizoen in Japanse dienst bezig is. Wel is hij naar eigen zeggen beter in staat om met de huidige situatie om te gaan. "Vorig jaar was de situatie me iets te veel en presteerde ik niet op mijn beste niveau. De huidige motor is slechter dan die van vorig jaar, maar ik rij sneller. Op persoonlijk niveau gaat het beter, ik voel me fysiek goed. In tegenstelling tot vorig jaar, toen ik aarzelde en niet op het verwachte niveau presteerde, zie ik dat ik nu niet de beperkende factor ben."