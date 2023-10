Martin leert les: "Strijd met dezelfde wapens, zeker als je sterker bent"

Een dik ronderecord in de kwalificatie en een voorsprong van drie seconden in de race waren niet genoeg voor Jorge Martin om de zege in de Grand Prix van Australië veilig te stellen. In slotronde van de race verloor de Spanjaard de leiding aan teamgenoot en uiteindelijke winnaar Johann Zarco, om uiteindelijk zelfs terug te vallen naar de vijfde positie. WK-rivaal Francesco Bagnaia profiteerde daar bijna optimaal van door tweede te worden en zijn voorsprong in de titelstrijd verder uit te bouwen. Na afloop trok Martin dan ook een belangrijke conclusie. "Ik heb geleerd dat je met dezelfde wapens moet strijden als je rivalen als je vecht voor een wereldkampioenschap, vooral als je sterker bent", stelde hij.

Daarmee doelde Martin op het feit dat hij op Phillip Island een gok nam met de zachte achterband, terwijl vrijwel het gehele startveld op de medium achterband startte. Het leverde hem in de eerste fase van de race een voordeel op, waardoor hij een voorsprong van drie seconden kon opbouwen richting het door Brad Binder aangevoerde groepje achtervolgers. Die voorsprong werd in de laatste vijf ronden van de race helemaal goedgemaakt, waardoor de eerste vijf rijders binnen een seconden zaten bij aanvang van de laatste ronde. Daarin pakte de gok van Martin verkeerd uit, want in een tijdsbestek van acht bochten kwam niet alleen Zarco, maar ook Bagnaia, Fabio di Giannantonio en Binder hem voorbij.

"Ik vertrek met lege handen, ondanks dat ik de snelste was dit weekend", concludeerde Martin dan ook na de race, die wegens de dreiging van slecht weer al op zaterdag werd verreden. De foute bandenkeuze had ook forse gevolgen voor de titelstrijd. In plaats van de achterstand op Bagnaia te verkleinen, vergrootte de regerend wereldkampioen de marge tot 27 punten met nog vier Grands Prix voor de boeg. In een tijdsbestek van zes dagen scoorde Bagnaia 34 punten meer dan Martin, die echter nog kans ziet om zijn eerste MotoGP-titel te behalen. "Er komen circuits aan die ik leuk vind en ik hoop dat ik niet dezelfde fout maak met de bandenkeuze. Het is belangrijk om gefocust te blijven. Ik ga met al mijn krachten vechten voor het kampioenschap."