KTM solidair met concurrentie en bouwt geen 'super motor'

De fabrikanten van de MotoGP kwamen tijdens de coronacrisis tot een akkoord over het bevriezen van de motorontwikkeling. Dit zou voor alle fabrikanten gelden, maar KTM kreeg ondanks het verliezen van de concessies een vrijstelling. Niet iedereen was daar blij mee. Diverse insiders vreesden dat KTM de vrijstelling zou gebruiken om een nieuwe revolutionaire krachtbron te bouwen, waarmee het team een 'gratis' voorsprong zou kunnen krijgen op de concurrentie. Hoewel KTM normaal gesproken over de middelen beschikt om een dergelijke stunt uit te halen, onthulde KTM Motorsport-directeur Pit Beirer dat het merk zich solidair toont met de concurrentie.

“Het concept is hetzelfde gebleven, we hebben niet een radicaal nieuwe krachtbron ontwikkeld”, zei Beirer na de teampresentatie op vrijdag. “We hebben een aantal onderdelen aangepast, maar hebben niet een compleet nieuw model gebouwd. Op basis van het reglement hadden we een nieuw motorblok mogen bouwen, maar daarvoor moet je de mankracht hebben en we hebben met onze collega’s de afspraak gemaakt dat we zuinig zouden zijn op het materiaal. Dat is wat we gedaan hebben. We hebben dit moment niet aangegrepen om een voordeel op te bouwen ten opzichte van de concurrentie. Het concept is dus ongewijzigd, maar we hebben gewerkt aan bepaalde onderdelen. Een groot aantal onderdelen is niet gehomologeerd en daar kunnen we gewoon zaken aan verbeteren. De ontwikkeling is wat dat betreft snel gegaan en alles wat we vorig jaar geleerd hebben, hebben we proberen te verpakken in het pakket. Alleen is er geen nieuwe krachtbron.”

Wel aan betrouwbaarheid gewerkt

Wel heeft KTM een aantal zaken moeten aanpassen omdat het niet meer onder het concessiesysteem valt. Het merk moet het tijdens een regulier seizoen met minder krachtbronnen stellen en dus moesten de motoren betrouwbaar genoeg worden gemaakt om meer kilometers te kunnen maken. “We hebben een aantal dingen moeten ontwikkelen. We hebben aan bepaalde onderdelen gewerkt, omdat we er niet op hadden gerekend dat we geen concessies meer zouden hebben. Daardoor hebben we wat aanpassingen moeten doen, maar het gaat niet om grote dingen. Maar goed, we hebben nu afgesproken dat we het goede materiaal van 2020 ook in 2021 kunnen gebruiken.”