De knullige manier waarop Quartararo vijfde plek verloor in Misano

In de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna liet Fabio Quartararo al een goede indruk achter door de negende startpositie veilig te stellen. Een dag later liet de Yamaha-rijder wederom een goed tempo zien, dat hem zelfs in staat stelde om op de vijfde positie rond te rijden. Hoewel hij op die plek aan de laatste ronde begon en relatief onbedreigd leek, passeerden Franco Morbidelli en Maverick Viñales hem op het allerlaatste moment. Daardoor sloot Quartararo de race in Misano uiteindelijk af met de zevende plek, een evenaring van zijn beste resultaat van het seizoen.

Na afloop van de race gaf Quartararo bij Canal+ tekst en uitleg over de oorzaak van zijn positieverlies in de laatste ronde. "Ik kwam in de voorlaatste bocht zonder brandstof te zitten", verklaarde Quartararo, die daar weliswaar van baalde, maar het ook niet als het einde van de wereld zag. "Het is al erg genoeg dat we onszelf wat beperken qua motorvermogen, maar bovendien kunnen we in de races niet bij blijven om te proberen het beste te maken van wat we hebben. Een vijfde of een zevende plaats verandert voor ons niet veel. Het tempo dat we lieten zien is dat wat telt, maar we missen nog steeds veel dingen."

Dat tempo was tijdens de GP van Emilia-Romagna in ieder geval bemoedigend te noemen. Quartararo trok de opwaartse lijn van de afgelopen raceweekenden verder. Het tekent ook de progressie die Yamaha in de afgelopen maanden heeft geboekt met de geplaagde YZR-M1. Zo was Quartararo in Misano de best geklasseerde rijder die niet op een Ducati zat, totdat hij in de laatste bochten nog terugviel tot achter Viñales. Inmiddels heeft hij in drie opeenvolgende sprintraces punten gepakt, terwijl hij nu ook twee zevende plaatsen op rij heeft gescoord. Dat ziet de Fransman als iets bemoedigends.

"Ik had in de laatste sector een seconde voorsprong op Franky. Het was een kwestie van uitrijden. Het was nog één recht stuk, meer niet. Ik weet nu in ieder geval dat we door enkele crashes vooraan, wat iedereen kan overkomen, op P5 kunnen eindigen", aldus Quartararo. "De pace die we vandaag reden, was heel, heel snel. We hebben nu drie races op rij gescoord in de sprintrace. Zelfs vorig jaar hebben we niet zo goed gescoord in de sprints, dus ik ben best blij. De starts gaan de laatste tijd ook goed en ik hoop dat dit opnieuw lukt in de overzeese races. Dat is denk ik het moeilijkste."