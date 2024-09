Meningen verdeeld over inhaalactie Bastianini in MotoGP-race Misano

Enea Bastianini stelde zondag in Misano zijn tweede zege van het MotoGP-seizoen veilig door Jorge Martín in de laatste ronde aan de kant te zetten. Dat ging niet zonder slag of stoot, want er was contact waardoor de Pramac-rijder gebruik moest maken van de uitloopstrook. Ook Bastianini ging vervolgens even buiten de baan, maar de wedstrijdleiding keek niet naar het voorval en dus bleef de zege van de Ducati-fabrieksrijder staan. Martín moest zich dan ook tevreden stellen met de tweede plaats, al vergrootte hij zijn voorsprong in de titelstrijd fors door de crash van Francesco Bagnaia.

Het voorval zorgde in de MotoGP-paddock voor de nodige verdeeldheid. Martín vond de actie over het randje, maar Bastianini was zich daarentegen van geen kwaad bewust. "Jorge was zeker niet blij, maar hij gooide de deur redelijk dicht toen ik hem inhaalde. Het was op de limiet, maar het was een goede inhaalactie", oordeelde de Italiaan tijdens de persconferentie. "Als je de kans hebt om de race te winnen, moet je het doen. Het was op de limiet, maar dit was de enige kans. Ik zag bocht 4 in de laatste ronde als mijn enige kans om hem aan te vallen, maar hij probeerde de deur dicht te gooien. Ik zat op de limiet met de voorband, maar ik haalde de bocht en won de race."

Met de lezing dat hij de bocht haalde, was overigens niet iedereen het eens. "Ik heb de herhaling gezien en Enea was niet in staat om de motor op de baan te houden", zei Marc Márquez in dezelfde persconferentie, waarin hij na zijn derde plek mocht plaatsnemen. De Gresini-rijder had in de basis geen problemen met de agressieve inhaalactie, maar hij oordeelde wel dat Bastianini eigenlijk de positie had moeten teruggeven door buiten de baan te gaan. "Als je niet op de baan blijft, is het misschien tijd om een positie in te leveren. Maar als hij dezelfde inhaalactie plaatst en op de kerbs blijft, dan vind ik het oké, aangezien dit de enige manier is om met deze motoren in te halen en het dan een nette inhaalactie was."

Slecht signaal van wedstrijdleiding

Daar waar Márquez er een redelijk genuanceerde visie op nahield, gold dat minder voor Aleix Espargaro. De eind dit jaar afzwaaiende Aprilia-rijder had vooral geen goed woord over voor de rol die de wedstrijdleiding speelde - of beter gezegd niet speelde. "Ik begrijp het niet en ik ben heel teleurgesteld. Ik begrijp niet waar de stewards mee bezig zijn. Ik heb er geen woorden voor. De ene rijder raakt de ander en ze gaan allebei buiten de baan, maar er is niet eens een onderzoek gekomen. Het is onlogisch en het baart me ook een beetje zorgen, want het signaal richting de rijders is dat ze kunnen doen wat ze willen, dat ze andere rijders mogen raken en van de baan mogen gaan. Dat is heel gevaarlijk, dus ik kan het niet geloven."

Inhalen werd de afgelopen jaren ontegenzeggelijk moeilijker in de MotoGP en dat wilde Espargaró ook wel erkennen, maar de botsing van Bastianini en Martín had in zijn ogen niets met de huidige motorfietsen te maken. "Nee, dit is het gevolg van de incompetentie van de jongens die dit werk [als stewards] doen", antwoordde Espargaró. "Natuurlijk is het met deze motorfietsen moeilijk om in te halen en vroeger mocht er ook contact zijn met een andere rijders. Dat was twintig jaar geleden zo en nu nog steeds. Het is zeker moeilijk om in te halen. Maar als je een andere rijder raakt en samen buiten de baan gaat, dan ligt het niet aan de motoren."

Daar waar Espargaró zich geen fan toonde van de inhaalactie van Bastianini, had Francesco Bagnaia er minder problemen mee. De Ducati-rijder crashte zelf met nog zeven ronden te gaan uit de race en verloor zo kostbare punten op Martín, maar Bastianini wist dat puntenverlies nog ietwat te beperken door de zege voor de neus van de Spanjaard weg te kapen. "Ik vond het een normale inhaalactie, niets bijzonders", aldus Bagnaia, die stelde dat Martín er ook niet vies van is om met dat bijltje te hakken. "Het is ook niet anders dan wat Jorge vorig seizoen al eens heeft gedaan bij mij in Qatar en India. Het is dus normaal."