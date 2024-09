Boze Martín baalt van "niet eerlijke" inhaalactie Bastianini in Misano

Enea Bastianini eiste de overwinning in de tweede MotoGP-race in Misano op door in de laatste ronde voorbij te gaan aan Jorge Martín. De Pramac-rijder werd bij die inhaalactie aangetikt door de Ducati van de Italiaan en moest daardoor buiten de baan gaan, terwijl Bastianini zelf ook niet binnen de lijntjes kleurde. De stewards besloten niet in te grijpen en dus bleef zijn tweede overwinning van het seizoen staan, wat Martín irriteerde. "Ik denk dat de actie iets te veel van het goede was, want hij duwde me van de baan en ik kon dus niet terugvechten", vertelde hij direct na afloop van de race. "Ik denk niet dat er ruimte was om die manoeuvre te maken."

Kort daarna ging Martín voor de camera van het Spaanse DAZN verder in op de beslissende actie van de GP van Emilia-Romagna. "Natuurlijk verdiende Enea de overwinning, want hij bleef er tot het einde bij. Maar na zoveel ronden aan de leiding te hebben gereden en van de baan te worden geduwd, was dit niet wat ik ervan verwachtte. Het is echter wat het is, er valt niet veel over te zeggen. Ik ben niet echt blij met Enea's inhaalactie, maar het is wat het is", legde de kampioenschapsleider uit, om vervolgens ook kritisch op zichzelf te zijn. "Mijn reactie vond ik echter niet goed. Die was onnodig en ik verontschuldig me voor het gebaar dat ik in het heetst van de strijd maakte. Maar ik denk nog steeds niet dat de inhaalactie eerlijk was."

De inhaalactie zelf zorgde al voor de nodige discussie, maar dat gold al helemaal voor het feit dat Bastianini zelf even van de baan ging toen hij na de actie achterom keek naar Martín. De Madrileen baalde hier eveneens van en riep de stewards op om voor meer duidelijkheid te zorgen. "Ik kwam best goed uit bocht 3 en ik dekte de lijn af waardoor niemand die lijn kon pakken. Hij kwam toch aan de binnenkant, ik moest omhoog komen en we raakten elkaar zelfs", aldus Martín. "Als hij op de baan was gebleven en alleen ik wijd was gegaan, dan is dat prima. Maar hij ging ook buiten de baan. We praten er soms over bij de wedstrijdleiding, maar het is niet altijd duidelijk en zeker niet altijd consistent."

Door zijn tweede plek in Misano wacht Martín nog altijd op zijn eerste Grand Prix-zege sinds de Franse GP. Wel deed hij goede zaken in het kampioenschap. Doordat voornaamste concurrent Francesco Bagnaia in derde positie onderuit ging en uitviel, breidde de Pramac-rijder zijn voorsprong in de titelstrijd uit tot 24 punten.