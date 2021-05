De Amerikaan deed zijn uitspraken in de Tank Slappers Podcast, de MotoGP-podcast van Motorsport Network. Marquez keerde vorige maand na negen maanden afwezigheid terug in de MotoGP. In de Grote Prijs van Portugal eindigde hij op de zevende plaats, dertien seconden achter Fabio Quartararo. Twee weken later kwam hij op het circuit van Jerez als negende aan de finish en gaf hij iets meer dan tien seconden toe op racewinnaar Jack Miller. Dit zijn geen resultaten waar een Marquez in goeden doen warm van zou worden, maar voorafgaand aan zijn rentree waarschuwde de Spanjaard al dat hij niet meteen om de prijzen mee zou doen.

“Marc heeft negen maanden niet gereden, hij heeft een hele tijd niet in een groep met andere MotoGP-rijders gezeten en vooral in de eerste ronden is dat lastig”, aldus Schwantz. “Het is waar dat hij in Portugal met een straatmotor gereden heeft, maar de acceleratie en de remkracht van een MotoGP-machine zijn dingen waar je echt weer even aan moet wennen. In Jerez ging het niet zoals hij verwacht had, hij is daar normaal gesproken altijd snel. Toch zie je wel dat hij langzaam maar zeker weer op zijn oude niveau komt, het ziet er steeds natuurlijker uit.”

In Jerez beleefde Marquez twee pittige crashes waardoor hij de post-race test op maandag grotendeels aan zich voorbij moest laten gaan. Volgens de Amerikaanse oud-wereldkampioen hebben dat soort momenten wel degelijk invloed op zijn vorm. “In Jerez crashte hij, op zaterdag maakte hij een flinke smak. Die dingen zullen toch invloed hebben op zijn progressie. Marc kan niet een jaar aan de kant staan, terugkomen en doen alsof hij geen ritme verloren heeft. Zoiets gaat ook hem niet in de koude kleren zitten.” Vooral in het hoofd moet er weer een knop om: “Als ik crashte wilde ik zo snel mogelijk terug op de motor stappen, om ervoor te zorgen dat ik geestelijk weer klaar was om die snelheden te rijden en het gevoel niet verloor. Het is een pittige uitdaging, maar als iemand daarmee om kan gaan, is het Marc wel.”