Martin kraakt stewards na straf: "Kozen voor makkelijke oplossing"

Tijdens de sprintrace van de MotoGP in Oostenrijk raakte Jorge Martin betrokken bij de startcrash, die voor Johann Zarco, Marco Bezzecchi en Miguel Oliveira tot een val en een uitvalbeurt leidde. De stewards besloten om het voorval pas na de korte race te onderzoeken, waarbij geoordeeld werd dat Martin de aanstichter van het geheel was. Zijn derde plek uit de sprintrace bleef weliswaar staan, maar wel moest de Pramac Ducati-coureur op zondag een long lap-penalty inlossen op de Red Bull Ring. Na een solide start vanaf de twaalfde plek loste hij die in de vierde ronde in, waarbij hij werd teruggeworpen naar de dertiende positie. Uiteindelijk knokte Martin zich nog terug naar de zevende plaats aan de finish.

Na de sprintrace in Spielberg vond Martin al dat hem geen blaam trof voor de startcrash en na de race op zondag herhaalde hij dat standpunt. "Nee, ik heb het inmiddels al vaak teruggezien", antwoordde hij na een vraag of hij het eens was met de straf. "Ik heb met veel coureurs, Randy Mamola en veel journalisten gesproken. Als je het keer op keer bekijkt, begrijp je dat het niet mijn fout was. Het was een samenloop van omstandigheden dat dit op deze manier gebeurde. In de Grand Prix zagen we agressievere acties van een andere coureur, maar daar gebeurde niets mee."

Waar Martin vooral van baalde, was het feit dat de stewards niet in staat waren om al tijdens de sprintrace met een straf te komen. "Het is heel jammer dat je de straf moet inlossen in de hoofdrace, die veel belangrijker is", vervolgde de Spanjaard, die door zijn zevende plek in de Oostenrijkse GP nog verder achteropraakte in de strijd om de wereldtitel. "Als je meedoet in de strijd om het kampioenschap, dan is dit funest voor je kansen. Het enige wat de stewards moesten doen was iemand een straf geven en iemand bestraffen voor de actie. Daarbij hebben ze voor de makkelijke oplossing gekozen."

Martin begon als nummer twee in de titelstrijd aan het raceweekend op de Red Bull Ring en die positie heeft hij ook behouden, maar het verschil met WK-leider Francesco Bagnaia is flink opgelopen. De fabriekscoureur van Ducati won zowel de sprintrace als de Grand Prix en breidde zijn marge uit naar 62 punten. Marco Bezzecchi is de nummer drie: hij staat nog altijd zes punten achter Martin.