Martin: Botsingen in MotoGP-sprintrace Oostenrijk niet mijn fout

De sprintrace van de Grand Prix van Oostenrijk verliep op zijn zachtst gezegd enerverend voor Jorge Martin. Na een tegenvallende kwalificatie moest hij als twaalfde aan de korte race op de Red Bull Ring beginnen, waarna hij in de eerste bocht een flinke startcrash in gang zette. De Pramac Ducati-coureur maakte contact met Fabio Quartararo, die daarna tegen de Aprilia van Maverick Viñales botste. Quartararo en Viñales gingen daardoor, net als Enea Bastianini, van de baan, terwijl Miguel Oliveira, Marco Bezzecchi en Johann Zarco onderuit gingen en zouden uitvallen. Martin kwam ongeschonden uit het voorval en racete uiteindelijk naar de derde plaats in de sprintrace, al wordt zijn aandeel in de startcrash nog onderzocht door de stewards.

"Ik heb het inmiddels vijftig keer bekeken en natuurlijk is het gecompliceerd voor de stewards, maar ook voor mij", vertelde Martin bij de persconferentie, waar hij door zijn bezoek aan de stewards met vertraging arriveerde. "Ik hield een rechte lijn aan en veranderde niet van richting. Ik dacht dat ik de bocht gemakkelijk zou halen aan de binnenkant, maar coureurs aan de buitenkant kwamen ietwat naar binnen met hun lijn. Fabio gooide vervolgens de deur dicht en hij verloor de controle een beetje. Het was denk ik een combinatie van factoren, maar desondanks was het niet mijn fout. Ik had een goede lijn aan de binnenkant, dus het was ongelukkig. Ik hoop dat iedereen oké is, maar ik denk dat ik niet fout zat."

Martin benadrukte dat de stewards nog altijd geen besluit hadden genomen over de schuldvraag, in zijn ogen doordat meerdere teams over het verloop van de start geklaagd hadden. "Misschien zijn er coureurs die bestraft moeten worden, maar ik vind dat dit voor mij niet het geval is. Wel heb ik heel hard gepusht om een gat van drie seconden te trekken om de derde plek te behouden voor het geval ze mij wel willen bestraffen", vervolgde de nummer twee in het wereldkampioenschap. "Als er inderdaad een straf komt, en ik denk dat het niet zou moeten, dan heb ik dat gat. Maar ze hebben vijftien [veertien] ronden gehad om een coureur te bestraffen, dus ze moeten dat in deze ronden doen en niet wachten tot het einde."

Halverwege de sprintrace kwam Martin in gevecht om P3 nog in aanraking met Luca Marini, die onderuit ging en zijn race zag eindigen. De stewards bekeken dit voorval al tijdens de sprintrace en oordeelden dat er geen straf uitgedeeld hoefde te worden, iets waar Martin het roerend mee eens is. "Ik zat er al voor, hij probeerde zijn positie te behouden en ik zag dat zijn elleboog mijn voetsteun raakte", blikte hij terug op het tweede incident. "Daardoor crashte hij, niet omdat ik hem eruit duwde. Ik reed een correcte lijn en ik vind dat ik een nette coureur ben, ik probeer altijd op een nette manier in te halen. Maar het is jammer dat hij crashte, want het zorgde voor twijfels of ik hem uit de race drukte. Ik vond dat ik ervoor zat en het was niet mijn fout."