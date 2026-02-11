Jorge Martín vroeg Marc Márquez om advies voor recentste operaties
Jorge Martín heeft deze winter een tweetal operaties ondergaan om het herstel van oude blessures te bevorderen. Voordat hij onder het mes ging, heeft hij advies gevraagd aan Marc Márquez.
Foto door: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images
Voor Jorge Martín draaide 2025 uit op een drama. Nog voor de start van het seizoen raakte hij twee keer geblesseerd, waardoor hij pas in de GP van Qatar voor het eerst kon racen. Aldaar raakte de Aprilia-rijder meteen weer geblesseerd, om pas in Tsjechië weer op de RS-GP te stappen. Vervolgens brak hij in Japan zijn sleutelbeen, waarvan hij pas bij de seizoensfinale in Valencia voldoende was hersteld.
Deze winter hoopte Martín dan ook een goede voorbereiding te draaien op 2026, maar in de weken na de GP van Valencia bleef hij klachten houden. Zijn pols en sleutelbeen dwongen hem uiteindelijk om in december opnieuw twee operaties te ondergaan, die hem vorige week langs de kant hielden tijdens de wintertest in Sepang.
Voordat het zo ver was, zocht Martín contact met wereldkampioen Marc Márquez. "Jorge belde me aan het einde van het seizoen om advies te vragen", vertelde Márquez aan Motorsport.com. "Ik heb hem aanbevolen de artsen te bezoeken die me in 2023 aan mijn duim en vorige winter aan mijn schouder hebben geopereerd, en ik heb hem contactgegevens gegeven."
De artsen die Márquez heeft aanbevolen aan Martín, vormen het team van dr. Ignacio Roger de Oña in de Ruberkliniek in Madrid. De wereldkampioen van 2024 nam vervolgens contact met hen op, waarna hem een operatie werd geadviseerd. Bij deze operatie werd een stukje bot uit zijn heup op het sleutelbeen geplaatst om dit bot te versterken.
Jorge Martín liet zich afgelopen weekend in Kuala Lumpur zien voor de MotoGP Season Launch.
Foto door: Dorna
In eerste instantie hield Martín de operaties geheim, omdat hij wilde afwachten of hij fit genoeg zou zijn om in Sepang deel te nemen aan de test. Zo liet hij hier ook niets over weten tijdens de teampresentatie van Aprilia in Milaan. Uiteindelijk bleek dus dat de eerste collectieve wintertest van 2026 te vroeg kwam.
De tweede collectieve test, die op 21 en 22 februari wordt gehouden in Thailand, is echter een stapje dichterbij gekomen voor Martín. Hij heeft maandag een medische keuring ondergaan, waarbij hij groen licht heeft gekregen om weer op straatmotoren te gaan trainen. Dinsdag heeft hij op het Aspar Circuit in Valencia zijn eerste kilometers gemaakt. Ook heeft Martín toestemming om af te reizen naar Buriram. Als hij daar de medische keuring van de MotoGP-artsen doorstaat, mag hij terugkeren bij Aprilia.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
De eerste dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers
Jorge Martín vroeg Marc Márquez om advies voor recentste operaties
Max Verstappen spreekt van "positieve dag" na productief begin in Bahrein
Williams-teambaas: Red Bull-motor indrukwekkend, maar Mercedes maakt statement
Bagnaia opgelucht na eerste testdag: "Ik moet Ducati enorm bedanken"
Volgende spraakmakende MotoGP-transfer in aantocht: Acosta naar Ducati
Waarom Bagnaia dichter bij een Ducati-vertrek dan bij een verlenging lijkt
Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"
Martín verklaart noodzaak voor extra operaties: "Kon flesje water niet optillen"
MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties