MotoGP

Jorge Martín vroeg Marc Márquez om advies voor recentste operaties

Jorge Martín heeft deze winter een tweetal operaties ondergaan om het herstel van oude blessures te bevorderen. Voordat hij onder het mes ging, heeft hij advies gevraagd aan Marc Márquez.

Bjorn Smit Oriol Puigdemont
Gepubliceerd:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto door: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Voor Jorge Martín draaide 2025 uit op een drama. Nog voor de start van het seizoen raakte hij twee keer geblesseerd, waardoor hij pas in de GP van Qatar voor het eerst kon racen. Aldaar raakte de Aprilia-rijder meteen weer geblesseerd, om pas in Tsjechië weer op de RS-GP te stappen. Vervolgens brak hij in Japan zijn sleutelbeen, waarvan hij pas bij de seizoensfinale in Valencia voldoende was hersteld.

Deze winter hoopte Martín dan ook een goede voorbereiding te draaien op 2026, maar in de weken na de GP van Valencia bleef hij klachten houden. Zijn pols en sleutelbeen dwongen hem uiteindelijk om in december opnieuw twee operaties te ondergaan, die hem vorige week langs de kant hielden tijdens de wintertest in Sepang.

Meer over Jorge Martín:

Voordat het zo ver was, zocht Martín contact met wereldkampioen Marc Márquez. "Jorge belde me aan het einde van het seizoen om advies te vragen", vertelde Márquez aan Motorsport.com. "Ik heb hem aanbevolen de artsen te bezoeken die me in 2023 aan mijn duim en vorige winter aan mijn schouder hebben geopereerd, en ik heb hem contactgegevens gegeven."

De artsen die Márquez heeft aanbevolen aan Martín, vormen het team van dr. Ignacio Roger de Oña in de Ruberkliniek in Madrid. De wereldkampioen van 2024 nam vervolgens contact met hen op, waarna hem een operatie werd geadviseerd. Bij deze operatie werd een stukje bot uit zijn heup op het sleutelbeen geplaatst om dit bot te versterken.

Jorge Martín liet zich afgelopen weekend in Kuala Lumpur zien voor de MotoGP Season Launch.

Jorge Martín liet zich afgelopen weekend in Kuala Lumpur zien voor de MotoGP Season Launch.

Foto door: Dorna

In eerste instantie hield Martín de operaties geheim, omdat hij wilde afwachten of hij fit genoeg zou zijn om in Sepang deel te nemen aan de test. Zo liet hij hier ook niets over weten tijdens de teampresentatie van Aprilia in Milaan. Uiteindelijk bleek dus dat de eerste collectieve wintertest van 2026 te vroeg kwam.

De tweede collectieve test, die op 21 en 22 februari wordt gehouden in Thailand, is echter een stapje dichterbij gekomen voor Martín. Hij heeft maandag een medische keuring ondergaan, waarbij hij groen licht heeft gekregen om weer op straatmotoren te gaan trainen. Dinsdag heeft hij op het Aspar Circuit in Valencia zijn eerste kilometers gemaakt. Ook heeft Martín toestemming om af te reizen naar Buriram. Als hij daar de medische keuring van de MotoGP-artsen doorstaat, mag hij terugkeren bij Aprilia.

