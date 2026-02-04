Martín verklaart noodzaak voor extra operaties: "Kon flesje water niet optillen"
Jorge Martín is deze week aanwezig bij de MotoGP-test in Sepang, maar rijden doet hij niet na zijn recente operaties. De Aprilia-rijder legt uitgebreid uit waarom deze ingrepen noodzakelijk waren.
Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images
Jorge Martín leek zijn moeilijke 2025 met een positieve noot af te sluiten door deel te nemen aan de GP van Valencia en de daaropvolgende testdag op Circuit Ricardo Tormo. Toch had hij nog niet helemaal afscheid genomen van het blessurespook, dat hem vrijwel het hele jaar hinderde.
Enkele weken geleden werd Martín namelijk opnieuw geopereerd aan zijn linkerpols en zijn sleutelbeen, die hij vorig jaar brak bij respectievelijk een test en de GP van Japan. Met deelname aan de seizoensfinale in Valencia leken beide blessures achter hem te liggen, maar het herstel bleek toch niet zo goed te verlopen als gedacht. Als gevolg daarvan is Martín deze week wel aanwezig bij de MotoGP-test in Sepang, maar rijden doet hij niet.
Wel heeft de Aprilia-rijder in Sepang met de media gesproken om tekst en uitleg te geven over de noodzaak van de nieuwe ingrepen. "Ik voel me nu een stuk beter dan in Valencia; dat is een goed teken", legt Martín uit. "Na de race in Valencia voelde ik me min of meer goed. Ik dacht dat ik hersteld was, maar twee weken na Valencia kon ik niet eens een fles water optillen."
"Ik kreeg in het dagelijks leven thuis veel pijn, zowel in mijn hand als in mijn sleutelbeen. Toen begreep ik dat ik een tweede controle van mijn blessures moest laten doen. Ik moest opnieuw geopereerd worden. Sommige botten waren nog steeds niet genezen, dus ik heb zo snel mogelijk een nieuwe operatie ondergaan", vervolgt Martín, die dat op mentaal vlak niet eenvoudig vond.
"Na alles wat ik heb meegemaakt, waren er momenten van twijfel. Opnieuw twee operaties ondergaan was echt zwaar, maar ik heb besloten dat dit het beste was voor mijn toekomst en om eindelijk weer op 100 procent te komen. Want ik denk dat ik in 2025 het hele seizoen nooit op mijn 100 procent ben geweest. Het is jammer, maar ik heb die fase nu afgesloten en ben op weg om eindelijk weer volledig fit te worden."
Met nieuwe operaties achter de rug hoopt Jorge Martín de MotoGP-test in Thailand te halen.
Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Na de nieuwe operaties verloopt het herstel van het sleutelbeen voorspoedig, al heeft Martín wel nog wat kleine twijfels over zijn pols. "Wat mijn sleutelbeen betreft, voel ik me fantastisch. De kracht komt terug, dus dat voelt goed. Het herstel verloopt nu veel normaler. Ze hebben bot uit mijn heup gebruikt voor het sleutelbeen en alles ziet er goed uit", zegt de Spanjaard.
"De hand is nu volledig geconsolideerd, 100 procent. Het enige probleem is dat ik nog wat kracht en mobiliteit moet opbouwen. Maar ik denk dat ik snel weer op 100 procent zal zitten, dus ik ben daar rustig onder."
Door de operaties is de aanloop van Martín naar het MotoGP-seizoen 2026 in de war geschopt, zoals dat vorig jaar ook al het geval was. Destijds miste hij na een crash op de eerste testdag in Sepang de rest van het voorseizoen. Dit jaar heeft hij nog één testkans over, want op 21 en 22 februari wordt er nog getest in Thailand. Daar hoopt Martín dan ook op de Aprilia RS-GP te kunnen stappen.
"Het doel is om erbij te zijn tijdens de test in Buriram. We zaten een beetje op de limiet om hier te kunnen zijn, maar uiteindelijk zei de dokter dat het beter was om te wachten", aldus Martín. "Maandag krijg ik nog een controle en als alles in orde is, zal ik in Spanje weer meer op motoren stappen voordat we naar de test in Thailand gaan. De test in Thailand is dus het doel, om feedback te krijgen met de nieuwe Aprilia. Als dat niet lukt, lopen we het risico min of meer het seizoen van vorig jaar te herhalen."
