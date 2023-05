Miller ook snelste in tweede training Le Mans, Quartararo naar Q1

Het veld stond te popelen om klokslag 15.00 uur de pitstraat te verlaten. De omstandigheden waren nog altijd prima: een heerlijke temperatuur van ruim twintig graden. Wel was er een lichte dreiging van regen rondom Le Mans,. maar de nattigheid zou uiteindelijk uitblijven.

Het veld begon zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag met langere runs om een goede afstelling voor de races te zoeken. De rijders zochten wat meer de limieten op, wat resulteerde in meerdere crashes. Zo schoven onder meer Aleix Espargaro, Augusto Fernandez, Alex Marquez en Joan Mir vroeg in de sessie onderuit. Eerstgenoemde kreeg later in de sessie ook nog te maken met een technisch probleem, waardoor de nummer drie uit de race op Le Mans van vorig jaar waardevolle tijd verloor.

De eerste rijder die in het eerste halfuur zijn tijd van de ochtend significant verbeterde, was Marco Bezzecchi. De nummer twee uit de WK-stand zette zichzelf voorlopig in Q2. Met een kwartier te gaan begon de strijd om de snelste tijden echt los te barsten. Fabio Quartararo meldde zich op de tweede stek achter Bezzecchi, waarna achtereenvolgens Jorge Martin en Brad Binder de snelste tijden noteerden. Zij werden op hun beurt weer terugverwezen door eerst Jack Miller en later Bezzecchi.

In de laatste minuten liet iedereen nieuw rubber monteren voor een laatste snelle run. Espargaro maakte als eerste de stap naar P2, om een ronde later alsnog de snelste tijd te klokken. Marc Marquez zich met de zesde positie meldde op de voorlopig Q2-plekken. Jorge Martin en Alex Marquez duwden Quartararo richting Q1. In de laatste seconden bevestigde Miller zijn topvorm met de snelste tijd. Espargaro, Bezzecchi en Martin volgden op de voet, terwijl Johann Zarco de Franse fans op de banken kreeg met de vijfde stek. WK-leider Bagnaia zette zich in zijn allerlaatste ronde net binnen de top-tien. Na het vallen van de vlag kende Marquez nog een fikse crash met de nieuwe Kalex. Zijn achtste tijd was echter wel voldoende voor een plek in Q2, net achter Viñales en Binder, en voor Bagnaia en broer Alex.

Uitslag tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Frankrijk: