Miller ‘panikeerde’ toen Oliveira langszij kwam in GP Stiermarken

De Pramac Ducati-rijder ging in het eerste deel van de tweede race aan de leiding, maar werd in de zevende ronde ingehaald door KTM-rijder Pol Espargaro. De twee raakten in een schitterend duel verwikkeld om de eerste plaats. Pas in de laatste ronde wist Miller terug te slaan. Bij het ingaan van de laatste bocht had Miller weer de binnenkant en dacht hij er met de overwinning vandoor te gaan, maar Miguel Oliveira gooide roet in het eten. De Portugees had meer snelheid uit de laatste bocht en vloog aan de binnenkant langs beide kemphanen.

“We hebben geprobeerd om te resetten en te focussen voor de sprintrace”, zei Miller na de rode vlag veroorzaakt door Maverick Viñales. “Het deed me denken aan de goede oude tijden in het Australische kampioenschap. Die twaalf ronden gingen heel snel, het was een interessant gevecht aan het eind. Ik had niet gedacht dat Oliveira langszij zou komen, ik dacht dat het tussen mij en Pol zou gaan. Als dat zo geweest was, had ik ‘m te pakken gehad. Ik deed wat ik moest doen, ik kwam uit de bocht en keek naar Pol, maar toen hoorde ik het geluid van een motor aan de binnenkant. Het was Oliveira. Waar kwam hij vandaan? Ik was eigenlijk aan het panikeren, ik dacht dat er nog een groepje onderdoor zou komen.”

Miller crashte zaterdag tijdens de derde vrije training en bezeerde daarbij zijn schouder. De coureur gaf toe dat hij "ontzettend veel pijn" had. Even was er nog twijfel of hij wel kon rijden, de coureur ging zondagochtend om 7.00 uur nog in de MRI-scan voor onderzoek. Met een tweede plaats in de GP van Stiermarken staat Miller nu derde in het WK op veertien punten van klassementsleider Fabio Quartararo.

Maar hij weigert zichzelf als titelkandidaat te zien. “De vorige keer dat ik dat zei, crashte ik”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “Ik bekijk het race voor race. We hadden problemen in Brno, we hebben langzaam maar zeker wat punten gepakt en Oostenrijk is goed voor ons geweest. Maar op Misano [waar de volgende race gereden wordt] hadden we het vorig jaar moeilijk. Ik wil niet voor m’n beurt spreken, maar ik hoop dat we daar met het nieuwe asfalt ook sterker kunnen zijn. Dan hebben we nog een aantal circuits waar ik echt van geniet: Aragon en Valencia, Portimao moeten we nog zien. Dat lijkt wel een motorcrossbaan.”

Met medewerking van Lewis Duncan