Miller vertrekt naar KTM, maar blijft de Ducati GP22 ontwikkelen

Jack Miller tekende recent een tweejarig contract bij de KTM-fabrieksformatie waar hij de vervanger wordt van Miguel Oliveira. Voor Miller is het een terugkeer op het oude nest. In 2014 werd hij tweede in het Moto3-kampioenschap, hij deed dat op een machine van de Oostenrijkers. Miller, bezig aan zijn vijfde seizoen in Italiaanse dienst, heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Ducati-motorfietsen. Hem is verzekerd dat hij die rol zal kunnen blijven spelen tot het eind van dit seizoen.

“We hebben erover gesproken en ik moet zeggen dat het een van de belangrijkste zaken van Ducati is dat ze enorm eerlijk zijn”, zegt Miller, die vrijdagochtend de snelste was in de eerste training voor de GP van Duitsland. "Ze geven je een duidelijk beeld van de zaken die je gaat doen, als het gaat om dit soort dingen. Dat is altijd zo geweest, ook als je onderdeel bent van een satellietteam. Gigi [Dall’Igna] geeft je de onderdelen die je nodig hebt om te winnen als hij weet dat je aan het pushen bent. Ik heb ook van hem gehoord dat het niet zal stoppen, ze zullen tot het eind van dit seizoen voor me blijven zorgen.”

Overstap naar KTM "een weloverwogen besluit"

De overstap van Miller naar KTM komt niet als een complete verrassing. Het management van KTM zat eerder ook al achter de 27-jarige coureur aan. Bovendien heeft hij via zijn manager Aki Ajo, die voor KTM de teams in Moto3 en Moto2 runt, en voormalig Pramac-teambaas Francesco Guidotti warme banden met KTM. “Je hoeft niet paranormaal te zijn om uit te werken dat ik een paar goede relaties heb binnen dat team met Aki en Francesco. Maar ik moet ook zeggen dat ik goed overweg kan met veel merken. Voor mijn gevoel zijn er bij de merken waar ik in het verleden werkte niet veel mensen die slechte dingen over mij te zeggen hebben. Ik ben nergens met slaande deuren vertrokken, ik probeer dat zo te houden. Mijn keuze om terug te gaan werd beïnvloed door de zaken die ze daar doen en de werkwijze die ze hanteren. Dat Francesco daar werkt, was zeker een stap in de juiste richting. Ik heb mijn opties afgewogen. Op deze leeftijd heb ik al veel gedaan en ik denk dat ik nog veel te bieden heb. Het is een weloverwogen besluit.”