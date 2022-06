Jack Miller maakt overstap naar KTM-fabrieksteam in de MotoGP

Na twee eenjarige contracten bij het Ducati-fabrieksteam zit de periode in Italiaanse dienst er aan het eind van dit jaar op voor Jack Miller. De 27-jarige coureur won vorig jaar twee races voor de hoofdmacht en werkte zijn beste seizoen af, maar lag niet helemaal lekker bij de hoge heren van de Italiaanse formatie. Eigenlijk was voor aanvang van dit seizoen al duidelijk dat Miller, met twee podiums momenteel de nummer negen van het kampioenschap, aan het eind van 2022 plaats zou moeten maken. Momenteel zijn er twee kandidaten voor zijn zitje: Enea Bastianini (Gresini) en Jorge Martin (Pramac).

Motorsport.com kon eerder melden dat Miller gesprekken voerde met LCR over een terugkeer naar Honda, maar de coureur kreeg een goede aanbieding van het KTM-fabrieksteam. De link met de Oostenrijkse fabrikant was snel gelegd. Millers manager is Aki Ajo, de succesvolle teambaas die al jarenlang heel nauw samenwerkt met KTM. Ook is Miller een Red Bull-atleet, de hoofdsponsor van het KTM MotoGP-team. Miller werd eerder ook al in verband gebracht met KTM, maar destijds gaf hij de voorkeur aan een langer verblijf bij Ducati.

Donderdag werd bevestigd dat Miller volgend seizoen in het oranje-blauw van KTM gaat rijden. Het betreft een tweejarig contract. Miller wordt de teamgenoot van Brad Binder, die eerder al een meerjarig contract tekende. Het betekent automatisch het einde van Miguel Oliveira in Oostenrijkse dienst, zo laat KTM weten.

Succesvolste KTM-coureur in MotoGP vertrekt uit Mattighofen

De Portugees won in de afgelopen jaren vier races voor KTM, de laatste kwam eerder dit jaar in de Grand Prix van Indonesië. Hij is daarmee de meest succesvolle KTM-coureur in de MotoGP. De pieken van Oliveira werden echter afgewisseld met diepe dalen. Nadat hij zich vorig jaar kort na de zomerstop blesseerde, kampte de coureur met een maandenlange vormcrisis. Ook dit seizoen loopt het nog niet naar wens, al is dat vooral te wijten aan een gebrek aan ontwikkeling bij het team uit Mattighofen. Desondanks wil KTM niet verder met de coureur.

Oliveira’s toekomst ligt zeer waarschijnlijk bij Ducati. De 27-jarige rijder werd afgelopen weekend in Barcelona met zijn manager en sportief directeur Paolo Ciabatti gespot bij de Gresini-formatie. Oliveira mocht tijdens zijn mediasessies met de schrijvende pers niet praten over contractuele zaken, maar erkende dat er ‘interessante meetings’ plaatsgevonden hadden met het management van Ducati. Aangezien de toekomst van Bastianini bij de Ducati-fabriek of anders Pramac ligt, past Oliveira perfect in het plaatje voor de satellietformatie. Bovendien krijgt Oliveira bij Ducati een van de beste MotoGP-motoren van het moment onder zijn achterwerk.

MotoGP-rijdersmarkt vordert gestaag

Met het vastleggen van Miller heeft KTM de formatie voor 2023 compleet. Bij Tech3 moeten de beide plekken nog wel ingevuld worden. Remy Gardner heeft een eenjarig contract en twijfelt over zijn MotoGP-toekomst, ondanks dat hij in Barcelona een aardig weekend afwerkte. Raul Fernandez ligt naar verluidt nog vast, maar de Spanjaard zag eigenlijk helemaal niets in een MotoGP-debuut bij KTM. Hij werd in verband gebracht met Yamaha, maar nu dat team in 2023 geen satellietteam meer heeft lijkt die optie verkeken.

Yamaha heeft met Fabio Quartararo en Franco Morbidelli het rijderspaar voor 2023 ook compleet. Aprilia kondigde vorige maand aan dat het verder gaat met de huidige bezetting: Aleix Espargaro en Maverick Viñales. Marc Marquez ligt vast bij Repsol Honda en krijgt Joan Mir waarschijnlijk als teamgenoot. Francesco Bagnaia tekende eerder al een nieuwe deal met Ducati. Hij weet nog niet wie de vervanger van Miller wordt.