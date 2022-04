Miller krijgt drie plekken gridstraf na aanvaring met Quartararo

In de slotfase van de kwalificatie voor de Grand Prix van Argentinië was Fabio Quartararo bezig met een snelle ronde toen hij Jack Miller voor bocht 7 op zijn weg vond. Miller reed langzaam op de ideale lijn en was bezig met de voorbereiding op zijn eigen snelle run nadat hij eerder in de sessie ten val was gekomen. Omdat Miller op de ideale lijn reed, moest Quartararo zijn ronde afbreken. Hij bleef steken op de zesde plek en denkt dat het moment hem een betere klassering gekost heeft.

“Dit is geen circuit waar je in de eerste ronde meteen snel bent, in de eerste poging verlies je in bocht 6 sowieso tijd”, legt Quartararo uit. “Op een gegeven moment heb je aan de linkerkant van de band meer grip en dan gaat het vooruit. Jack reed niet echt op de ideale lijn, maar het is zo’n bocht waar je op hoge snelheid aankomt en waar je niet iemand midden op de baan wilt hebben. Dat zorgt voor afleiding. Het is niet heel eerlijk dat hij op die manier daar reed. Meer is het niet, ik deed m’n best. Ik verloor wat tijd en ik denk niet dat ik ooit zo hard geremd heb voor de vijfde bocht. Ik heb m’n best gedaan, er zat wel wat meer in dan de tweede rij. Maar het is wat het is, we staan voor morgen op een goede positie aangezien ons racetempo niet het beste is.”

De wedstrijdleiding van de MotoGP heeft inmiddels bevestigd dat Miller een gridstraf van drie plekken heeft gekregen. Hij start daarom als veertiende in de race van zondag. “Ze hebben me verteld dat ik een gridstraf van drie plekken heb gekregen”, zegt Miller. “Ik weet niet wat ik anders had moeten doen. Ik was van motor gewisseld en had een ander pak aan, ik moest comfortabel worden. Ik begrijp het niet. Het was in ieder geval niet dat ik bewust in de weg ging rijden.”

Door de straf van Miller schuift Brad Binder op naar de elfde plek, start WK-leider Enea Bastianini als twaalfde en mag Francesco Bagnaia als dertiende opstellen.