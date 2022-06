L’Equipe: Nachtmerrie voor Quartararo, Espargaro voortreffelijk

We beginnen ons rondje langs de velden bij de Franse sportkrant L’Equipe, waar men vanzelfsprekend focust op de eerste DNF van Fabio Quartararo dit seizoen. “Een nachtmerrie”, noemt de journalist van dienst het. “De 23-jarige Fransman probeerde een gewaagde manoeuvre op Aleix Espargaro in de vijfde bocht, maar verloor de voorkant.” Quartararo ging later nog eens onderuit en hield het toen voor gezien. “Het was een teleurstellend resultaat voor de wereldkampioen, maar een die zijn belangrijkste rivalen tevredenstelde”, staat in L’Equipe. “Aleix Espargaro kon na zijn crash met de wereldkampioen het ergste voorkomen en pakte gezien de omstandigheden een voortreffelijke vierde plaats.” Niemand kwam echter in de buurt van racewinnaar Francesco Bagnaia. “Hij neemt wraak”, kopt de krant. “Vanaf pole pakte de Italiaan op dominante wijze een verbluffende overwinning.”

Gazzetta dello Sport: Bagnaia’s zege staat gelijk aan een universiteitsdiploma

In Italië bewieroken de media Ducati-coureur Francesco Bagnaia. De man uit Turijn had na het wegvallen van Quartararo en Espargaro af te rekenen met Marco Bezzecchi. “Assen bracht de glimlach terug op het gezicht van Bagnaia. Na twee races zonder punten, maar vol pech won hij de Nederlandse GP en dat is een prestatie met een speciaal tintje.” De redacteur omschrijft treffend waarom de TT zo belangrijk is voor coureurs: “De zege kwam op een episch circuit, eentje die door velen omschreven wordt als de universiteit van het motorracen. De overwinning op deze baan staat gelijk aan een diploma.”

Sinds 1990 is Bagnaia de vierde coureur die de TT van Assen in alle categorieën wint, in 2016 met de Moto3-machine en in 2018 op de Moto2-machine na uitgerekend een duel met Quartararo. “Hij schaart zich daarmee in een bijzonder rijtje der MotoGP-giganten: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo en Marc Marquez.” Enea Bastianini krijgt van de Italiaanse redacteur een dikke onvoldoende, voor podiumdebutant Marco Bezzecchi klinkt de loftrompet: “Casey Stoner heeft het goed voorspeld, Bezzecchi verdient een 9,5.”

Marca: Aleix Espargaro, wat een spektakel!

De prachtige comeback van Aleix Espargaro wordt uitgebreid beschreven in de Spaanse sportkrant Marca. “Aleix Espargaró, ¡qué espectáculo!”, kopt de krant. “Pecco Bagnaia pakt de overwinning, maar Aleix Espargaro was verantwoordelijk voor de show in Assen. Zijn comeback was ijzersterk en zijn inhaalacties waren geweldig. Hij heeft het gat in het wereldkampioenschap terug weten te brengen tot 21 punten op Fabio Quartararo.”

El Pais: Bezzecchi is magnifiek, Viñales krijgt de felicitaties

In El Pais wordt uitgebreid teruggekeken op het incident van Quartararo en Espargaro, maar in Spanje vergeet men Marco Bezzecchi niet: “Hij was magnifiek in de TT van Assen en pakte zijn eerste podium op het hoogste niveau. Maverick Viñales was eindelijk competitief op de Aprilia en kreeg de felicitaties van Espargaro, die hem een jaar geleden aanmoedigde om naar Aprilia te komen.”

Met de twee coureurs op het podium heeft Ducati nu zeventien races op rij tenminste een rijder op het podium gehad. “Een indrukwekkende reeks”, schrijft El Pais. “Ducati heeft voor het eerst sinds 2008 op Nederlandse bodem gewonnen, toen was Casey Stoner de eerste en enige winnaar in Assen. Bagnaia heeft al vier DNF’s, maar toonde zondag hoe sterk hij kan zijn als het complete plaatje klopt.”

Nederlandse media lovend over Bendsneyder

Tot slot een blik op de binnenlandse media. Bij het AD zag men een Moto2-race “om van te smullen”. “Hij ging bij de start van plek 8 naar plek 10, maar rukte daarna op. De coureur van Pertamina Mandalika kwam, na de nodige inhaalacties, zelfs even op de derde plek. Zou het gaan gebeuren, een Nederlander op het podium? Alles leek toch mogelijk in de kopgroep. Meer en meer waren de ‘oehs en aahs’ te horen toen Bendsneyder opstoomde of juist weer een plek moest inleveren. Dat laatste gebeurde in de slotfase waardoor hij uiteindelijk vijfde werd.”

In De Telegraaf gaat het over de Max Verstappen-factor, die de TT van Assen volgens de schrijver van het stuk helemaal niet nodig heeft: “De race is van zichzelf al magisch voor liefhebbers en snelheidsduivels op twee wielen.” Bendsneyder reed vervolgens “de wedstrijd van zijn leven”: “Na een wat voorzichtige start klom Bendsneyder gestaag richting de kop van het veld, waarbij hij zeven ronden voor het einde zelfs even de derde plek in handen nam. Na wat stuivertje wisselen tijdens de slotronden bleek de vijfde plek echter het hoogst haalbare voor de Nederlandse coureur.”