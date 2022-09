Gridstraf voor Bagnaia na hinderen Marquez in Misano

Francesco Bagnaia reed in de slotminuten van de eerste vrije training langzaam in de eerste bochtencombinatie van het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Hij kwam uit de tweede bocht en reed daar langzaam op de ideale lijn. Alex Marquez van LCR Honda kon de Italiaan nauwelijks ontwijken. De stewards maakten bekend een onderzoek in te stellen. Rond de lunchpauze werd de uitkomst van dat onderzoek gedeeld.

De stewards laten weten: “Tijdens de laatste run van de eerste training is opgevallen dat u langzaam reed op de ideale lijn, daarmee creëerde u een gevaarlijke situatie voor andere rijders. Dat is in strijd met de specifieke instructies die MotoGP-deelnemers en -teams gekregen hebben. Het wordt gezien als onverantwoord rijgedrag ten opzichte van andere deelnemers. Het is derhalve in strijd met Artikel 1.21.2 van de FIM World Championship Grand Prix Regulations.”

“De genoemde argumenten, alsmede een briefing en verschillende e-mails waarin deelnemers herinnerd zijn aan de regels, hebben ertoe geleid dat de FIM MotoGP Stewards u een gridstraf van drie plekken opgelegd hebben voor de Grand Prix van San Marino”, leest het document dat de stewards opgesteld hebben voor Bagnaia.

Bagnaia en Ducati kunnen niet in beroep gaan tegen de beslissing. De Italiaan heeft de afgelopen drie MotoGP-races op zijn naam geschreven en staat nu derde in het klassement. Zijn achterstand bedraagt 44 WK-punten op klassementsleider Fabio Quartararo. Quartararo was de snelste in de eerste vrije training.