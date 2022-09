Quartararo aan kop in eerste training GP van San Marino

Het kleurrijke Misano World Circuit Marco Simoncelli lag er vrijdagochtend weer droog bij nadat het de voorgaande dag behoorlijk had geregend. Het weer lijkt dit weekend een factor te kunnen worden tijdens de Grand Prix van San Marino, maar in de eerste training was dat niet het geval. Met een mooi zomers zonnetje en 22 graden Celsius was het al vroeg op de ochtend zeer aangenaam. De meeste coureurs kwamen daardoor vrij snel op gang in de 45 minuten durende eerste training.

De broers Espargaro openden het bal wat betreft de snelle tijden, maar al snel verscheen Fabio Quartararo aan het front. De wereldkampioen had behoorlijk wat onbalans in de machine, vooral bij het remmen leek hij niet helemaal comfortabel op de M1. Desondanks was hij halverwege de sessie de eerste man met een 1.32’er. Ook Ducati-testrijder Michele Pirro, die het Misano-circuit met zijn ogen dicht kan rijden, had de snelheid meteen te pakken. Hij dook even later met 1.32.888 onder de tijd van de Yamaha-rijder. Maverick Viñales kwam nog even onderdoor, maar Quartararo maakte het aan het eind van de sessie weer af.

Hij noteerde 1.32.498 en ging in zijn laatste poging nog een tiende sneller. Met 1.32.313 was hij de rapste in de eerste vrije training. Jack Miller eindigde op een kwart seconde als tweede voor Pirro en Aleix Espargaro. Maverick Viñales verbeterde zich niet meer, zijn 1.32.706 was goed voor de vijfde plek. Francesco Bagnaia opende het weekend met de zesde tijd, hij eindigde voor zijn toekomstig teamgenoot Enea Bastianini. Bagnaia was na het vallen van de vlag nog betrokken in een bijna-aanrijding met Alex Marquez in de eerste chicane. Hij kwam goed weg, maar de stewards hebben we wel een onderzoek ingesteld naar het incident. Alex Rins werd achtste op een halve seconde voor Luca Marini en Johann Zarco.

Andrea Dovizioso eindigde in de eerste vrije training op de zestiende plek, hij was iets meer dan een seconde langzamer dan Quartararo. Dovizioso rijdt dit weekend in Misano zijn 346ste en laatste Grand Prix van zijn carrière.

Kazuki Watanabe is dit weekend de vervanger van Joan Mir bij Suzuki. De oud-wereldkampioen brak zijn enkel bij een crash in Oostenrijk en moet in ieder geval deze race aan zich voorbij laten gaan. Watanabe heeft niet veel Grand Prix-ervaring, maar hij verbeterde zich gestaag gedurende de eerste training. Voor de Japanner is het zaak om binnen de 107 procent van de snelste tijd te komen om daadwerkelijk van start te mogen gaan in de race. Daar slaagde hij in de eerste training niet in. Hij was met 1.37.294 bijna vijf seconden langzamer dan Quartararo.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van San Marino