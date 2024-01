Elf seizoenen lang reed Marc Marquez in de kleuren van Repsol Honda rond in de MotoGP, maar voor 2024 is hij een nieuw avontuur aangegaan. De zesvoudig MotoGP-kampioen koos voor een overstap naar Gresini Racing, waar hij met de 2023-versie van de Ducati gaat racen. Zodoende komt Marquez op de motorfiets te zitten waarmee Francesco Bagnaia afgelopen seizoen wereldkampioen werd. Met de overstap hoopt de 30-jarige rijder uit Cervera vooral om het plezier in het racen weer terug te vinden, maar over de gehele linie zijn er ook hoge verwachtingen voor het aankomende seizoen.

De grote vraag is echter of Marquez in zijn eerste seizoen op de Ducati meteen mee kan doen om de wereldtitel. Gresini-teambaas Nadia Padovani denkt dat dit zeker tot de mogelijkheden behoort. "Ik weet niet of winnen gaat lukken, maar ik verwacht zeker van iemand als hij dat hij om het wereldkampioenschap kan vechten", vertelt ze in gesprek met La Gazzetta dello Sport, om eraan toe te voegen dat het zeker niet makkelijk wordt. "Bagnaia is duidelijk een heel sterke rijder, hij kan veel met deze motor en is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Martin zit ook op dat niveau en rijdt op een spectaculaire manier op de Ducati, terwijl Bezzecchi ook goed groeit en snel is. Het is dus absoluut niet zeker dat we de wereldtitel gaan winnen, maar we zullen het proberen."

Padovani benadrukt dat de komst van Marquez absoluut niet voor meer druk zorgt binnen Gresini. "We gaan gewoon proberen om nog meer te geven. Het is voor ons een manier om te groeien, maar er is geen extra druk. We hebben altijd goed gewerkt en onze teamleden zijn allemaal geweldige professionals. We zijn tegenwoordig van het niveau van de fabrieksteams." Gresini moet voor Marquez mogelijk de springplank vormen naar een fabrieksteam in 2025, iets wat Padovani wel begrijpt. "Ik raak altijd gehecht aan rijders en ik probeer ze altijd het beste te geven. Hij zal zeker naar een fabrieksteam willen gaan, maar we hebben nog even en zullen zien wat er gebeurt."

Tijdens de test in Valencia meldde Marquez zich voor het eerst in de pitbox van Gresini. Daar stelde hij zich op een rustige en nederige manier voor aan de teamleden, stelt Padovani. Ze was ook in de pitbox aanwezig toen Marquez met een veelzeggende grijns terugkeerde na zijn eerste run op de Ducati Desmosedici GP23. "Ik wachtte in de pits tot hij zijn helm afzette na zijn eerste run, want ik wilde zijn uitdrukking zien toen hij van de motor stapte. Ik zag zijn grijns en daardoor dacht ik 'oké, dit is het'", aldus Padovani. "Hij was heel blij en wilde zelfs een uur eerder stoppen om geen risico's te nemen, aangezien hij maar één motorfiets tot zijn beschikking had. Hij vertelde me echter dat hij al genoeg had gedaan om enkele dingen te begrijpen."