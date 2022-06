Bagnaia put vertrouwen uit pole op slecht circuit voor Ducati

Francesco Bagnaia verpulverde zaterdagmorgen het ronderecord op de Sachsenring nadat hij dat op vrijdagmiddag ook al deed. Met 1.19.931 veroverde hij bovendien pole-position. “Ik ben heel blij, al vanaf de eerste sessie voelde ik me geweldig met de motor. Alles was eigenlijk al goed, we hebben niet aan de afstelling hoeven werken. In dat soort weekenden kun je je focussen op de banden en op wat er in de race moet gebeuren op de gebruikte banden. Maar vandaag was het niet makkelijk in de kwalificatie en de vierde training. Het was heel warm en de wind heeft ook invloed, maar dat het zo goed loopt op een circuit waar ik vorig jaar moeite had. Daar ben ik blij mee.”

Net als in de rest van Europa is er ook in Oost-Duitsland sprake van een hittegolf. Daardoor wordt de race van zondag een uitputtingsslag, verwachten de rijders. “Ik denk dat de meeste MotoGP-rijders het er wel mee eens zouden zijn als we een aantal rondes minder zouden rijden”, lacht Bagnaia. “Het wordt een hele moeilijke race, de bandenkeuze is ook een lastige. De ene heeft meer potentie en dropt harder, de andere is iets langzamer maar heeft ook minder verval. Het is een lastige keuze, maar ook om in deze omstandigheden een goed tempo te rijden. Het is makkelijk om de achterband te vernielen. Wij [Bagnaia, Quartararo en Zarco] hebben een goed tempo en Aleix [Espargaro] hoort daar ook bij. Het wordt niet makkelijk om weg te rijden, maar in de eerste bocht wordt het belangrijk om vooraan te zitten. Dat gaat ons helpen voor de uitslag van de race.”

Bagnaia: "Verstand op nul in kwalificatie"

Ook Fabio Quartararo is nog niet overtuigd van zijn bandenkeuze. “Het is 50-50”, zegt de wereldkampioen op de vraag waar hij nu voor zou kiezen. “Ik denk dat deze twee opties op verschillende manieren gereden moeten worden in de race, maar in beide gevallen heb je de potentie om te vechten voor de eerste posities. Beide banden kunnen werken en het zal op de grid ook 50-50 zijn qua keuze.”

Quartararo was dit weekend een beetje grieperig, maar perste er zaterdag in de kwalificatie een knappe tweede plek uit. “We raken gewend aan de Italiaanse motoren op de eerste drie startrijen, maar ik ben redelijk tevreden. Op vrijdag en zaterdagochtend ging het niet goed, we stonden steeds niet in de top vijf op de zachte band. In de kwalificatie heb ik het verstand uitgeschakeld en heb ik alles gegeven om de beste ronde te rijden. De tweede plek is prachtig en mijn racetempo met beide banden geeft vertrouwen. Wat onze keuze gaat worden, we staan er voor de race goed voor.”