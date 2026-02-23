Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Na unieke achtervleugel kiest Audi F1 voor filosofie Alpine

Formule 1
Formule 1
Na unieke achtervleugel kiest Audi F1 voor filosofie Alpine

Quartararo waarschuwt: "Kan nog jaar duren voordat Yamaha competitief is"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Quartararo waarschuwt: "Kan nog jaar duren voordat Yamaha competitief is"

Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"

Formule 1
Formule 1
Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"

Waarom Max Verstappen niet aan rallysport wil beginnen

Formule 1
Formule 1
Waarom Max Verstappen niet aan rallysport wil beginnen

F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?

Formule 1
Formule 1
F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?

Damon Hill weer verbonden aan Williams F1-team als ambassadeur

Formule 1
Formule 1
Damon Hill weer verbonden aan Williams F1-team als ambassadeur

Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

MotoGP
MotoGP
Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

Doe GRATIS mee aan Scorito GP en maak kans op een rondleiding bij MP Motorsport

Formule 1
Formule 1
Doe GRATIS mee aan Scorito GP en maak kans op een rondleiding bij MP Motorsport
MotoGP Officiële test Buriram

Quartararo waarschuwt: "Kan nog jaar duren voordat Yamaha competitief is"

Het kan nog wel even duren voordat Yamaha weer een competitieve MotoGP-motorfiets heeft. Fabio Quartararo kijkt er niet raar van op als de Japanse fabrikant daar heel 2026 voor nodig heeft.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Na 24 MotoGP-seizoenen heeft Yamaha eind 2025 afscheid genomen van de viercilinder lijnmotor. In plaats daarvan wordt de YZR-M1 vanaf 2026 aangedreven door een V4-motorblok. De eerste collectieve tests met de nieuwe motor hebben echter een zorgwekkend beeld opgeleverd. De betrouwbaarheid van het V4-blok bleek nog niet wat het moet zijn en ook de prestaties vielen tegen.

Alle vier Yamaha-rijders eindigden tijdens de tweedaagse test in Buriram meer dan een seconde achter de snelste tijd, met Pramac-man Jack Miller op P16 als beste rijder van de fabrikant. Toch was er iets wat Fabio Quartararo nog zorgwekkender vond: het feit dat de nieuwe motorfiets van Yamaha vooralsnog een stuk langzamer is geweest dan die van vorig jaar.

Meer MotoGP-nieuws:

"We zien dat we in de test nog altijd zeven tot acht tienden [per ronde] langzamer zijn dan in de racesimulatie van vorig jaar", zei Quartararo in Buriram, waar aankomend weekend de eerste MotoGP-race van 2026 wordt verreden. "Ik denk dat het een lang proces is en dat we nog een paar maanden nodig hebben om er klaar voor te zijn."

Een van de pijnpunten die Quartararo tijdens de wintertests tegenkwam, was het gebrek aan vermogen van het nieuwe V4-motorblok. Toch was dat niet het enige wat hem zorgen baarde. "Ik denk dat we met het motorblok nog een grote verbetering nodig hebben, maar dat is niet het enige. De zwakste plekken van de motor zijn momenteel het sturen en de grip."

De Fransman verwachtte dan ook dat het nog wel even duurt voordat Yamaha weer een competitief pakket heeft. "Ik denk eerlijk gezegd dat het het hele jaar zal duren, want ik denk niet dat we alles wat we nodig hebben heel snel kunnen vinden. Het wordt uitdagend, want als coureur wil je vechten voor overwinningen of op zijn minst proberen pole-positions of startplaatsen op de eerste rij te behalen, zoals vorig jaar. Maar we zien dat we daar nog ver van verwijderd zijn en we zullen zo hard mogelijk werken."

Jack Miller benadrukt dat het V4-project van Yamaha eigenlijk nog in de kinderschoenen staat.

Jack Miller benadrukt dat het V4-project van Yamaha eigenlijk nog in de kinderschoenen staat.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

In tegenstelling tot Quartararo sloeg Miller na de test in Buriram een optimistischere toon aan. De Australiër benadrukte dat het V4-project van Yamaha eigenlijk nog in de kinderschoenen staat, waardoor een achterstand van een seconde zo slecht nog niet is. "Ik probeer zo positief mogelijk te blijven. We hebben een duidelijk plan voor wanneer de updates komen", legde Miller uit.

"Ik geloof er echt in dat de engineers keihard werken. Het is geen kleine prestatie om een motorfiets, die in feite zes maanden geleden is gebouwd, nu over één ronde op slechts één seconde achter de kop te krijgen. Het kost enorm veel om een motor opnieuw uit te vinden."

"De engineers leveren goed werk en wij blijven pushen om hen zo goed mogelijk feedback te geven, zoals ik dat elke keer probeer te doen wanneer ik op de motor stap: zo duidelijk en precies mogelijk zijn, en zelf ook zo hard mogelijk blijven werken."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Na unieke achtervleugel kiest Audi F1 voor filosofie Alpine

Formule 1
F1 Formule 1
Na unieke achtervleugel kiest Audi F1 voor filosofie Alpine

Quartararo waarschuwt: "Kan nog jaar duren voordat Yamaha competitief is"

MotoGP
MGP MotoGP
Officiële test Buriram
Quartararo waarschuwt: "Kan nog jaar duren voordat Yamaha competitief is"

Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"

Formule 1
F1 Formule 1
Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"

Waarom Max Verstappen niet aan rallysport wil beginnen

Formule 1
F1 Formule 1
Waarom Max Verstappen niet aan rallysport wil beginnen
Vorig artikel Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

MotoGP
MotoGP
Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

Verlies Phillip Island doet MotoGP pijn: "Moeten overstap positief benaderen"

MotoGP
MotoGP
Verlies Phillip Island doet MotoGP pijn: "Moeten overstap positief benaderen"

MotoGP-test Buriram: Tijden, welke rijders doen mee en hoe te volgen

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
MotoGP-test Buriram: Tijden, welke rijders doen mee en hoe te volgen
Meer van
Fabio Quartararo

Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

MotoGP
MotoGP
Fabio Quartararo reageert op speculatie over zijn MotoGP-toekomst

Quartararo alweer klaar na crash op eerste dag MotoGP-test Sepang

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Quartararo alweer klaar na crash op eerste dag MotoGP-test Sepang

Wat vertrek Quartararo en komst Martín zegt over strategie Yamaha

MotoGP
MotoGP
Wat vertrek Quartararo en komst Martín zegt over strategie Yamaha
Meer van
Yamaha MotoGP Team

Yamaha wijst belangrijkste verbeterpunt aan na MotoGP-test Sepang

MotoGP
MotoGP
Yamaha wijst belangrijkste verbeterpunt aan na MotoGP-test Sepang

Yamaha onderbreekt MotoGP-test Sepang na problemen met V4-motorblok

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Yamaha onderbreekt MotoGP-test Sepang na problemen met V4-motorblok

MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

MotoGP
MotoGP
MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten