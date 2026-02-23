Quartararo waarschuwt: "Kan nog jaar duren voordat Yamaha competitief is"

Na 24 MotoGP-seizoenen heeft Yamaha eind 2025 afscheid genomen van de viercilinder lijnmotor. In plaats daarvan wordt de YZR-M1 vanaf 2026 aangedreven door een V4-motorblok. De eerste collectieve tests met de nieuwe motor hebben echter een zorgwekkend beeld opgeleverd. De betrouwbaarheid van het V4-blok bleek nog niet wat het moet zijn en ook de prestaties vielen tegen.

Alle vier Yamaha-rijders eindigden tijdens de tweedaagse test in Buriram meer dan een seconde achter de snelste tijd, met Pramac-man Jack Miller op P16 als beste rijder van de fabrikant. Toch was er iets wat Fabio Quartararo nog zorgwekkender vond: het feit dat de nieuwe motorfiets van Yamaha vooralsnog een stuk langzamer is geweest dan die van vorig jaar.

"We zien dat we in de test nog altijd zeven tot acht tienden [per ronde] langzamer zijn dan in de racesimulatie van vorig jaar", zei Quartararo in Buriram, waar aankomend weekend de eerste MotoGP-race van 2026 wordt verreden. "Ik denk dat het een lang proces is en dat we nog een paar maanden nodig hebben om er klaar voor te zijn."

Een van de pijnpunten die Quartararo tijdens de wintertests tegenkwam, was het gebrek aan vermogen van het nieuwe V4-motorblok. Toch was dat niet het enige wat hem zorgen baarde. "Ik denk dat we met het motorblok nog een grote verbetering nodig hebben, maar dat is niet het enige. De zwakste plekken van de motor zijn momenteel het sturen en de grip."

De Fransman verwachtte dan ook dat het nog wel even duurt voordat Yamaha weer een competitief pakket heeft. "Ik denk eerlijk gezegd dat het het hele jaar zal duren, want ik denk niet dat we alles wat we nodig hebben heel snel kunnen vinden. Het wordt uitdagend, want als coureur wil je vechten voor overwinningen of op zijn minst proberen pole-positions of startplaatsen op de eerste rij te behalen, zoals vorig jaar. Maar we zien dat we daar nog ver van verwijderd zijn en we zullen zo hard mogelijk werken."

Jack Miller benadrukt dat het V4-project van Yamaha eigenlijk nog in de kinderschoenen staat. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

In tegenstelling tot Quartararo sloeg Miller na de test in Buriram een optimistischere toon aan. De Australiër benadrukte dat het V4-project van Yamaha eigenlijk nog in de kinderschoenen staat, waardoor een achterstand van een seconde zo slecht nog niet is. "Ik probeer zo positief mogelijk te blijven. We hebben een duidelijk plan voor wanneer de updates komen", legde Miller uit.

"Ik geloof er echt in dat de engineers keihard werken. Het is geen kleine prestatie om een motorfiets, die in feite zes maanden geleden is gebouwd, nu over één ronde op slechts één seconde achter de kop te krijgen. Het kost enorm veel om een motor opnieuw uit te vinden."

"De engineers leveren goed werk en wij blijven pushen om hen zo goed mogelijk feedback te geven, zoals ik dat elke keer probeer te doen wanneer ik op de motor stap: zo duidelijk en precies mogelijk zijn, en zelf ook zo hard mogelijk blijven werken."