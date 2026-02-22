Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Marc Márquez legt uit waarom hij zijn contract nog niet heeft verlengd

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Marc Márquez legt uit waarom hij zijn contract nog niet heeft verlengd

Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit

Video: Red Bull RB7 van Tsunoda vliegt in de fik tijdens demorun

Formule 1
Formule 1
Video: Red Bull RB7 van Tsunoda vliegt in de fik tijdens demorun

Ocon ziet progressie bij Haas F1: "Ferrari-motor is prettig voordeel"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Ocon ziet progressie bij Haas F1: "Ferrari-motor is prettig voordeel"

Teambaas Alpine F1 na wintertest: "Hebben veelbelovend pakket"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Teambaas Alpine F1 na wintertest: "Hebben veelbelovend pakket"

Verlies Phillip Island doet MotoGP pijn: "Moeten overstap positief benaderen"

MotoGP
MotoGP
Verlies Phillip Island doet MotoGP pijn: "Moeten overstap positief benaderen"

De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?
Testverslag
MotoGP Officiële test Buriram

Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit

Aprilia heeft op de tweede en laatste dag van de collectieve MotoGP-test in Buriram gereageerd op Ducati. Waar de Desmosedici GP’s zaterdag nog domineerden, stonden zondag twee RS-GP’s bovenaan de tijdenlijst.

Mike Mulder Matteo Nugnes
Gepubliceerd:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto door: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

De snelste tijd werd geklokt door Aprilia-fabrieksrijder Marco Bezzecchi. Die had een nieuwe band bewaard voor een time attack in de slotminuten en maakte daar optimaal gebruik van. Met een 1.28.668 dook hij onder het officieuze baanrecord van het Chang International Circuit.

Ai Ogura maakte het succes compleet door in de slotfase een flinke sprong te maken en zijn Trackhouse Racing RS-GP op de tweede plaats te parkeren, op slechts 97 duizendsten van Bezzecchi. Daarmee bevestigde hij zijn sterke gevoel op het circuit waar hij vorig jaar bij zijn debuut in de koningsklasse al indruk maakte.

Lees ook het verslag van dag 1:

Er was meer positief nieuws voor Aprilia: de terugkeer van Jorge Martín verloopt beter dan verwacht: de wereldkampioen van 2024, die sinds de test in Valencia aan de kant stond, sloot de dag als achtste af, op minder dan een halve seconde van zijn teamgenoot. Ook Raul Fernández droeg bij aan een solide tweedaagse test met een elfde tijd.

Márquez-broers onderuit

Toch mag Ducati zeker niet worden onderschat. In de ochtend maakten de machines uit Borgo Panigale nog het verschil en tot enkele minuten voor het einde voerden ze de lijst aan. Marc Márquez moest zijn programma voortijdig onderbreken na een schuiver in bocht 3, waarbij hij een schaafwond aan zijn rechterarm opliep. Er was zelfs een rode vlag nodig om een airfence te herstellen. Het betekende zijn derde crash in twee dagen. Desondanks sloot de wereldkampioen af met de derde tijd in 1.28.836.

Positief nieuws voor Ducati was dat ook Pecco Bagnaia met de GP26 weer het gevoel van zijn beste dagen leek te vinden. Hij noteerde de vierde tijd, op een handvol duizendsten van zijn teamgenoot, en bleef daarmee de andere GP26 van Gresini Racing met Álex Márquez voor. Ook Álex kende ’s middags een onschuldige schuiver. Het Ducati-contingent werd compleet gemaakt door Franco Morbidelli (zevende) en Fabio Di Giannantonio (negende).

Marc Márquez ging zonder erg onderuit in Buriram.

Marc Márquez ging zonder erg onderuit in Buriram.

Foto door: MotoGP Sports Entertainment Group

Dat betekent dat er in de top negen maar liefst acht Italiaanse motoren te vinden zijn. De enige ‘indringer’ is Pedro Acosta, die met zijn KTM de zesde tijd noteerde. De Spanjaard gaf 353 duizendsten toe, maar was wel de eerste rijder die niet onder de 1.29 dook. De andere RC16’s stonden buiten de top tien: Brad Binder werd twaalfde, Maverick Viñales veertiende na een technisch probleem in de middag en Enea Bastianini slechts achttiende, op meer dan een seconde van Bezzecchi.

Stap terug voor Honda

In vergelijking met gisteren lijken de Honda’s een stap terug te hebben gezet. De beste RC213V was die van Joan Mir op de tiende plaats met 1.29.296, op ruim zes tienden van de snelste tijd. Luca Marini volgde kort daarachter als twaalfde in 1.29.451. Honda experimenteerde bovendien met nieuwe aerodynamische elementen aan de achterzijde, waaronder een aangepaste vinconfiguratie op de staart. Yamaha blijft vooralsnog het zorgenkindje. Dat is deels te verklaren doordat het V4-motorproject zich nog in een vroege ontwikkelingsfase bevindt, terwijl de concurrentie aan het einde van hun cyclus zit. De M1’s moesten echter allemaal meer dan een seconde toegeven.

Jack Miller en Fabio Quartararo eindigden als zestiende en zeventiende, waarmee vier Yamaha’s in de laatste zeven posities terug te vinden zijn. In dat deel van de ranglijst stonden ook de twee rookies van dit seizoen, Diogo Moreira en Toprak Razgatlioglu. De Braziliaan profiteerde van een ogenschijnlijk competitievere Honda en noteerde de negentiende tijd in 1.29.920. De Turk van Yamaha, die nog altijd moet wennen aan de Michelin-banden na jaren op Pirelli in het WK Superbike, werd 21e en was ruim acht tienden langzamer. Alleen Ducati-testrijder Michele Pirro, die bij Gresini Racing de geblesseerde Fermín Aldeguer vervangt, stond nog achter hem.

Over een week wordt op het Thaise circuit de openingsrace van het seizoen 2026 verreden.

MotoGP 2026 - Test Buriram: tijden dag 2

Pos. Rijder team tijd/verschil ronden
1

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing 1.28.668 65
2

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +0.097 71
3

Spain M. Márquez

 Ducati Team +0.168 52
4

Italy P. Bagnaia

 Ducati Team +0.215  49
5

Spain A. Márquez

 Gresini Racing +0.293 61
6

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0.353 72
7

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0.403 61
8 Spain J. Martín Aprilia Racing +0.499 60
9

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0.505 68
10

Spain J. Mir

 Honda HRC +0.628 55
11

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +0.634 66
12

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +0.724 68
13

Italy L. Marini

 Honda HRC +0.783 69
14

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +0.901 71
15 France J. Zarco Honda LCR +0.940 77
16 Australia J. Miller Pramac Yamaha +1.004 71
17 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +1.033 55
18

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +1.060 54
19 Brazil D. Moreira LCR Team +1.252 67
20 Spain A. Rins Yamaha MotoGP Team +1.454 54
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +2.104 59
22

Italy M. Pirro

 Gresini Racing +3.109 56

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Marc Márquez legt uit waarom hij zijn contract nog niet heeft verlengd

MotoGP
MGP MotoGP
Officiële test Buriram
Marc Márquez legt uit waarom hij zijn contract nog niet heeft verlengd

Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit

MotoGP
MGP MotoGP
Officiële test Buriram
Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit

Video: Red Bull RB7 van Tsunoda vliegt in de fik tijdens demorun

Formule 1
F1 Formule 1
Video: Red Bull RB7 van Tsunoda vliegt in de fik tijdens demorun
Vorig artikel Verlies Phillip Island doet MotoGP pijn: "Moeten overstap positief benaderen"

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Ocon ziet progressie bij Haas F1: "Ferrari-motor is prettig voordeel"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Ocon ziet progressie bij Haas F1: "Ferrari-motor is prettig voordeel"

Teambaas Alpine F1 na wintertest: "Hebben veelbelovend pakket"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Teambaas Alpine F1 na wintertest: "Hebben veelbelovend pakket"

Lawrence Stroll koopt naamrechten Formule 1-team Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Lawrence Stroll koopt naamrechten Formule 1-team Aston Martin
Meer van
Marc Márquez

Broers Márquez bovenaan na eerste testdag MotoGP Buriram

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Broers Márquez bovenaan na eerste testdag MotoGP Buriram

Casey Stoner ziet overeenkomst tussen Marc Márquez en Max Verstappen

MotoGP
MotoGP
Casey Stoner ziet overeenkomst tussen Marc Márquez en Max Verstappen

Ducati erkent: Motorblok GP24 blijft tot einde 1000cc-tijdperk in gebruik

MotoGP
MotoGP
Ducati erkent: Motorblok GP24 blijft tot einde 1000cc-tijdperk in gebruik
Meer van
Aprilia Racing

Martín krijgt groen licht voor MotoGP-test: "Mis nog kracht en mobiliteit"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Martín krijgt groen licht voor MotoGP-test: "Mis nog kracht en mobiliteit"

Jorge Martín vroeg Marc Márquez om advies voor recentste operaties

MotoGP
MotoGP
Jorge Martín vroeg Marc Márquez om advies voor recentste operaties

Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

MotoGP
MotoGP
Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"