Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit
Aprilia heeft op de tweede en laatste dag van de collectieve MotoGP-test in Buriram gereageerd op Ducati. Waar de Desmosedici GP’s zaterdag nog domineerden, stonden zondag twee RS-GP’s bovenaan de tijdenlijst.
De snelste tijd werd geklokt door Aprilia-fabrieksrijder Marco Bezzecchi. Die had een nieuwe band bewaard voor een time attack in de slotminuten en maakte daar optimaal gebruik van. Met een 1.28.668 dook hij onder het officieuze baanrecord van het Chang International Circuit.
Ai Ogura maakte het succes compleet door in de slotfase een flinke sprong te maken en zijn Trackhouse Racing RS-GP op de tweede plaats te parkeren, op slechts 97 duizendsten van Bezzecchi. Daarmee bevestigde hij zijn sterke gevoel op het circuit waar hij vorig jaar bij zijn debuut in de koningsklasse al indruk maakte.
Er was meer positief nieuws voor Aprilia: de terugkeer van Jorge Martín verloopt beter dan verwacht: de wereldkampioen van 2024, die sinds de test in Valencia aan de kant stond, sloot de dag als achtste af, op minder dan een halve seconde van zijn teamgenoot. Ook Raul Fernández droeg bij aan een solide tweedaagse test met een elfde tijd.
Márquez-broers onderuit
Toch mag Ducati zeker niet worden onderschat. In de ochtend maakten de machines uit Borgo Panigale nog het verschil en tot enkele minuten voor het einde voerden ze de lijst aan. Marc Márquez moest zijn programma voortijdig onderbreken na een schuiver in bocht 3, waarbij hij een schaafwond aan zijn rechterarm opliep. Er was zelfs een rode vlag nodig om een airfence te herstellen. Het betekende zijn derde crash in twee dagen. Desondanks sloot de wereldkampioen af met de derde tijd in 1.28.836.
Positief nieuws voor Ducati was dat ook Pecco Bagnaia met de GP26 weer het gevoel van zijn beste dagen leek te vinden. Hij noteerde de vierde tijd, op een handvol duizendsten van zijn teamgenoot, en bleef daarmee de andere GP26 van Gresini Racing met Álex Márquez voor. Ook Álex kende ’s middags een onschuldige schuiver. Het Ducati-contingent werd compleet gemaakt door Franco Morbidelli (zevende) en Fabio Di Giannantonio (negende).
Marc Márquez ging zonder erg onderuit in Buriram.
Dat betekent dat er in de top negen maar liefst acht Italiaanse motoren te vinden zijn. De enige ‘indringer’ is Pedro Acosta, die met zijn KTM de zesde tijd noteerde. De Spanjaard gaf 353 duizendsten toe, maar was wel de eerste rijder die niet onder de 1.29 dook. De andere RC16’s stonden buiten de top tien: Brad Binder werd twaalfde, Maverick Viñales veertiende na een technisch probleem in de middag en Enea Bastianini slechts achttiende, op meer dan een seconde van Bezzecchi.
Stap terug voor Honda
In vergelijking met gisteren lijken de Honda’s een stap terug te hebben gezet. De beste RC213V was die van Joan Mir op de tiende plaats met 1.29.296, op ruim zes tienden van de snelste tijd. Luca Marini volgde kort daarachter als twaalfde in 1.29.451. Honda experimenteerde bovendien met nieuwe aerodynamische elementen aan de achterzijde, waaronder een aangepaste vinconfiguratie op de staart. Yamaha blijft vooralsnog het zorgenkindje. Dat is deels te verklaren doordat het V4-motorproject zich nog in een vroege ontwikkelingsfase bevindt, terwijl de concurrentie aan het einde van hun cyclus zit. De M1’s moesten echter allemaal meer dan een seconde toegeven.
Jack Miller en Fabio Quartararo eindigden als zestiende en zeventiende, waarmee vier Yamaha’s in de laatste zeven posities terug te vinden zijn. In dat deel van de ranglijst stonden ook de twee rookies van dit seizoen, Diogo Moreira en Toprak Razgatlioglu. De Braziliaan profiteerde van een ogenschijnlijk competitievere Honda en noteerde de negentiende tijd in 1.29.920. De Turk van Yamaha, die nog altijd moet wennen aan de Michelin-banden na jaren op Pirelli in het WK Superbike, werd 21e en was ruim acht tienden langzamer. Alleen Ducati-testrijder Michele Pirro, die bij Gresini Racing de geblesseerde Fermín Aldeguer vervangt, stond nog achter hem.
Over een week wordt op het Thaise circuit de openingsrace van het seizoen 2026 verreden.
MotoGP 2026 - Test Buriram: tijden dag 2
|Pos.
|Rijder
|team
|tijd/verschil
|ronden
|1
|
M. Bezzecchi
|Aprilia Racing
|1.28.668
|65
|2
|
A. Ogura
|Trackhouse MotoGP Team
|+0.097
|71
|3
|
M. Márquez
|Ducati Team
|+0.168
|52
|4
|
P. Bagnaia
|Ducati Team
|+0.215
|49
|5
|
A. Márquez
|Gresini Racing
|+0.293
|61
|6
|
P. Acosta
|KTM Factory Racing
|+0.353
|72
|7
|
F. Morbidelli
|VR46 Racing Team
|+0.403
|61
|8
|J. Martín
|Aprilia Racing
|+0.499
|60
|9
|
F. Di Giannantonio
|VR46 Racing Team
|+0.505
|68
|10
|
J. Mir
|Honda HRC
|+0.628
|55
|11
|
R. Fernández
|Trackhouse MotoGP Team
|+0.634
|66
|12
|
B. Binder
|KTM Factory Racing
|+0.724
|68
|13
|
L. Marini
|Honda HRC
|+0.783
|69
|14
|
M. Viñales
|KTM Tech3
|+0.901
|71
|15
|J. Zarco
|Honda LCR
|+0.940
|77
|16
|J. Miller
|Pramac Yamaha
|+1.004
|71
|17
|F. Quartararo
|Yamaha MotoGP Team
|+1.033
|55
|18
|
E. Bastianini
|KTM Tech3
|+1.060
|54
|19
|D. Moreira
|LCR Team
|+1.252
|67
|20
|A. Rins
|Yamaha MotoGP Team
|+1.454
|54
|21
|T. Razgatlioglu
|Pramac Yamaha
|+2.104
|59
|22
|
M. Pirro
|Gresini Racing
|+3.109
|56
