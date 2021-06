Quartararo heeft geen verklaring voor probleem met uitrusting

De WK-leider vocht zondagmiddag met Miguel Oliveira om de overwinning in Barcelona toen zijn pak met nog vijf ronden te gaan ineens wagenwijd openstond. De Yamaha-coureur gooide zijn borstprotector weg en vervolgde zijn weg, maar hij slaagde er niet in om zijn pak weer helemaal te sluiten. Hij viel daardoor terug naar de derde plaats. Een tijdstraf voor het afsnijden van de eerste bochtencombinatie zorgde ervoor dat Quartararo nog eens drie seconden aan de broek kreeg. Daardoor verloor hij de derde plek aan Jack Miller.

“Ik weet niet wat er gebeurde, ik weet alleen dat m’n pak ineens helemaal openstond bij het insturen van de eerste bocht toen we nog vijf rondjes moesten”, zei hij. “Ik probeerde de rits weer omhoog te trekken, maar dat lukte niet. Het was heel moeilijk om zo de rijden, maar helaas kan het gebeuren. Alpinestars [de fabrikant van het pak] heeft een onderzoek ingesteld hoe dit heeft kunnen gebeuren, na de race was het weer goed en kon ik het pak sluiten. Maar het is zoals het is. Dit was niet onze dag, met de vierde plaats mogen we blij mee zijn.”

Zwarte vlag? "Ik was al genoeg gestraft"

Quartararo had uit de wedstrijd gehaald kunnen worden vanwege een defect met zijn outfit, maar de wedstrijdleiding besloot hem te laten rijden. Naar verluidt hebben verschillende teams hierover opheldering gevraagd bij de stewards van de FIM. In het reglement staat voorgeschreven dat “rijders altijd hun uitrusting correct moeten dragen als ze op de baan zijn”. Op social media liet ook oud-wereldkampioen Casey Stoner van zich horen. De Australiër verklaarde dat de wedstrijdleiding had moeten ingrijpen.

Zelf denkt Quartararo dat hij al genoeg gestraft was. “Ik kreeg al een straf waar ik het niet mee eens was”, wees hij op de straf voor het afsnijden van bocht 1-2. “Deze straf is genoeg. Uiteindelijk is dit gebeurd en de race is goed afgelopen. De veiligheid… We hebben het eind van de race gehaald, iedereen is veilig. We hoeven er verder niet over te praten, de race is afgelopen. Het heeft weinig zin om hier nog langer over te discussiëren.”

Quartararo deed lange tijd mee om de overwinning, maar moest zijn meerdere erkennen in Oliveira. “Ik had tijdens de race niet het goede gevoel van deze ochtend of van de rest van het weekend”, legde Quartararo uit. “Ik denk dat alle Yamaha’s hier problemen hadden, Franco [Morbidelli] was wat mij betreft een kanshebber voor de overwinning en zijn achterstand was groot. Ik had niet het beste gevoel met de band, Maverick [Viñales] ook niet. Het gevoel is een beetje vreemd, maar de vierde plaats is acceptabel.”

Update 19.20 uur: De wedstrijdleiding heeft inmiddels laten weten dat Quartararo nog een tweede straf heeft gekregen als gevolg van de problemen met zijn pak. Hij is in de nieuwe uitslag daardoor zesde geworden in plaats van vierde. In de WK-stand is zijn voorsprong geslonken tot veertien punten.