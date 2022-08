De eerste vier startplekken voor de Grand Prix van Oostenrijk worden zondag bezet door coureurs van Ducati. Fabio Quartararo was op ruim twee tienden van Enea Bastianini de eerste coureur die geen Ducati onder zijn achterwerk had. De wereldkampioen heeft met zijn Yamaha moeite om op zaterdag voor pole-position te strijden, hetgeen hij in de afgelopen jaren vaak wel kon. Hoewel Quartararo zijn prestaties in de kwalificaties steeds teleurstellend vindt, went hij aan deze nieuwe realiteit.

“Het is een beetje kenmerkend voor al onze weekenden”, zegt Quartararo, die zondag tussen Jorge Martin en Johann Zarco in start. “Vrijdag ging het perfect, zaterdag ging ook niet slecht maar de anderen maken een grote stap en wij blijven stilstaan. Het is lastig om nog een stap te maken en beter te worden. Ik push mezelf altijd tot de limiet, maar dat is nooit genoeg. Ik ben dus altijd teleurgesteld in het resultaat dat ik in de kwalificatie haal, maar ook dat went op een gegeven moment. Het belangrijkste is dat ik zelf 100 procent geef.”

Quartararo moet naar eigen zeggen zo ver over de limiet gaan dat hij voor elke bocht maar moet afwachten of hij aan het eind van de bocht nog op de motor zit. “Ik weet niet hoe ik de bochten haal of dat ik in de grindbak eindig”, zegt Quartararo, wiens laatste pole van begin maart dateert. “Dat is heel moeilijk. De voorband beweegt zo erg, mijn motor schudt alle kanten op. Ik heb in de kwalificaties nooit 100 procent controle. In de race kan ik dat vaak wel managen, maar in de kwalificaties moet ik die controle gewoon weggeven om snel genoeg te zijn. Dat is een groot probleem. Dat was het in 2019 en ook vorig jaar al. Ik was toen alleen wel redelijk constant en beter. Maar dit jaar is het een nachtmerrie, het is zeker niet makkelijk.”

De 23-jarige wereldkampioen liet zich vrijdag kritisch uit over de invoering van sprintraces. Hij wilde er zaterdag na de persconferentie van de MotoGP-bazen niet weer op ingaan, maar verklaarde wel dat hij “niet van mening veranderd is”.