Quartararo luidt noodklok na "onacceptabel" einde MotoGP-race Japan

In een moeizaam weekend op Mobility Resort Motegi leek Fabio Quartararo op weg naar een zwaarbevochten elfde plaats. Toch reed hij uiteindelijk als twaalfde over de finish, nadat zijn Yamaha op het laatste rechte stuk geen brandstof meer had. "Het is onacceptabel dat het twee keer in drie races gebeurt", luidt de kritiek van de Fransman dan ook na afloop van de race. Hij verwijst hiermee naar de Grand Prix van Emilia-Romagna, toen hem hetzelfde overkwam en hij vlak voor de finish terugviel van de vijfde naar de zevende plek. "Het is al vervelend genoeg dat we het dit weekend moeilijk hadden, maar het is een beetje belachelijk om dan ook zonder brandstof te eindigen."

De Yamaha YZR-M1 van Quartararo is voorzien van een systeem dat aangeeft of hij genoeg brandstof heeft om de finish te halen. Door middel van lampjes rond zijn dashboard wordt hij gewaarschuwd als hij te veel brandstof heeft verbruikt om de finish te halen, maar in Japan kreeg hij geen indicatie dat dit het geval was. "We hebben een strategie: ik rij twee ronden met mapping 1 en daarna wissel ik. Ik kijk naar het lampje en als die groen is, kan ik terug naar mapping 1. Als dat lampje geel wordt, moet ik terug en als het rood is, moet ik nog meer besparen. Ik had hier altijd het groene lampje, dus het is wat het is", legt de wereldkampioen van 2021 uit. "Als ze het me niet laten zien, weet ik niets. Ik moet de verandering doorvoeren met de instructies die het team me geeft, maar hier kreeg ik ze niet. Laten we zeggen dat de instructies niet werkten."

Yamaha zorgt voor fysieke uitdaging

Het vervelende einde paste tegelijkertijd wel bij het raceweekend dat Quartararo in Japan beleefde. Hij wist in de kwalificatie weliswaar door te dringen tot Q2, maar in beide races kon hij zich niet mengen in de strijd om de top-tien. Dat was te wijten aan de motorfiets, die lang niet op alle circuits even goed uit de voeten kan. Zijn conclusie na de hoofdrace is dan ook duidelijk: "Catastrofaal. We weten niet waarom, maar het hangt te veel van het circuit af en niet van de motorfiets", stelt de rijder uit Nice. "Je ziet het verschil. Alleen KTM wist de Ducati's enigszins bij te houden, maar tussen de nummers acht en negen zat denk ik tien seconden verschil. Dat is een totaal van dertig seconden. We eindigden dertig seconden achter de leider, dus dat begint op te lopen."

Daar kwam nog bij dat de YZR-M1 niet deed wat Quartararo wilde. Dat maakte de Japanse Grand Prix ook op fysiek vlak een behoorlijke uitdaging, iets wat hij halverwege de race over 24 ronden al merkte. "Ik lig eraf. Halverwege de race waren mijn armen eraan en had ik overal last. Dat komt ook door de grip die we hebben. Als je geen grip hebt, wisselt de motor niet van richting en onder het remmen stopt de motor niet. Je moet heel hard pushen, dus het is dan een lange race."