Bagnaia: Perfect MotoGP-weekend Japan voorbeeld voor restant seizoen

Als MotoGP-rijder had Francesco Bagnaia nog nooit gewonnen op Mobility Resort Motegi. Zaterdag bracht hij daar al verandering in door de sprintrace te winnen, om een dag later ook de Grand Prix van Japan op zijn naam te schrijven. Na een goede start greep de Ducati-rijder meteen de leiding, om die daarna niet meer af te staan. Het paste volledig binnen het weekend van Bagnaia, die op vrijdag meteen de smaak te pakken had - iets wat eerder dit seizoen zo nu en dan juist wat meer tijd kostte. Mede daardoor moet het weekend in Motegi als een blauwdruk dienen voor wat de resterende raceweekenden.

"Ik ben heel blij, want dit is de eerste keer dat ik hier snel ben. Ik verwachtte dus meer moeilijkheden, maar we zijn erin geslaagd om vanaf het begin van het weekend perfect werk te leveren", verklaarde Bagnaia tijdens de persconferentie na afloop van de Japanse GP. "Ik wil dit weekend onthouden als een voorbeeld om de volgende races te herhalen, want ik denk dat we alles perfect hebben gedaan. Vandaag ging de race heel soepel en goed, dus ik ben blij. Ik wil mijn team bedanken, want ze hebben weer geweldig werk geleverd."

Kampioenschapsleider Jorge Martín probeerde de hele race de aansluiting te vinden, maar slaagde daar niet in. Iedere keer als de Pramac-rijder binnen een seconde kwam, had Bagnaia een antwoord paraat. "Ik had al vroeg anderhalve seconde en dacht dat hij veel van zijn banden moest vragen om dat gat dicht te rijden. Dan zou hij het lastig krijgen in de slotfase", legde de Italiaan uit. "Toen ik zag dat hij dichterbij kwam, probeerde ik mijn manier van remmen iets aan te passen, want ik had moeite om de motor af te remmen. Die schudde ook behoorlijk in dat deel, dus het was niet makkelijk. Na die verandering probeerde ik de snelheid te verhogen en toen opende ik het gat weer, maar het was niet eenvoudig."

In de titelstrijd deed Bagnaia goede zaken met zijn dubbele overwinning in Japan. Hij heeft zijn achterstand op Martín verkleind tot tien punten met nog vier raceweekenden voor de boeg. De eerste daarvan wordt over twee weken afgewerkt op Phillip Island, dat de gastheer is van de Australische Grand Prix. "Dat is ook voor Jorge een goed circuit," aldus Bagnaia, "dus laten we afwachten."