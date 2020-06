Quartararo: "Lig er niet wakker van als ik niet win in 2020"

Quartararo maakte vorig seizoen grote indruk toen hij als eenmalig Moto2-winnaar debuteerde bij Petronas Yamaha SRT. De Fransman scoorde zeven podiums en stond zes keer op pole-position. Een overwinning in de MotoGP is op dit moment nog het enige dat ontbreekt op het verlanglijstje van Quartararo, al maakt hij zich geen zorgen als hij er tijdens dit ingekorte seizoen niet in slaagt een wedstrijd te winnen.

“Het zou voor mij geen verschil maken als ik naar het fabrieksteam van Yamaha ga zonder dat ik een race gewonnen heb”, zei hij in een interview met Motorsport.com. “Ik geef altijd alles tijdens de races. Als het nu eenmaal zo is dat ik geen races gewonnen heb voor het eind van dit seizoen, dan is het niet anders.” De coureur weet dat het winnen van een Grand Prix nog een grotere stap is dan wat hij tot nu toe bereikt heeft: “Ik heb nog nooit harder gewerkt dan nu en ik twijfel absoluut niet aan mezelf, maar het is fantastisch om een MotoGP-race te winnen. Ik doe mijn best, maar het zou geen probleem zijn als het nu niet lukt.

Marquez veranderde trainingsniveau

Tijdens de races in Misano en Thailand streed hij tegen Marc Marquez, maar beide keren moest hij het onderspit delven. In hetzelfde interview sprak Quartararo ook over de regerend MotoGP-wereldkampioen, die de sport met zijn ongekende trainingsarbeid veranderd heeft. “Het niveau van de trainingen waar we nu in het wereldkampioenschap mee te maken hebben is bepaald door Marc, hij heeft de lat hoger gelegd”, verklaarde Quartararo. “Zowel in Moto3 als Moto2, maar zeker ook in de MotoGP. Voordat Marquez debuteerde in 2013 trainde niemand zo hard als nu. Marc won in 2014 tien races op rij en iedereen zag hoe hij maar bleef trainen. Dat was voor veel mensen een belangrijke verandering. Ik zag het toen ik in de Moto3 reed en het motiveerde mij meteen. Ik ben ook dirt track gaan rijden omdat Marc dat deed, nu is het een van de beste trainingen die we kunnen doen.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont