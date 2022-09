Veel rijders hielden het woensdagmiddag voor gezien op het circuit van Misano, na een vol raceweekend en anderhalve testdag hadden zij voldoende gedaan. Dat gold echter niet voor Fabio Quartararo. Hij reed in de middagsessie, die tot 18.00 uur duurde, nog eens ruim dertig ronden. De focus lag daarbij vooral op een nieuwe aerodynamische kuip. In de middag kwam Quartararo tot een 1.31.054 als snelste tijd. Hij was daarmee ruimschoots de snelste, al mag dat met de perfecte omstandigheden van de baan geen verrassing heten. De opgebouwde rubberlaag van het raceweekend en de voorgaande testdag zorgde ervoor dat de omstandigheden ideaal waren voor snelle tijden. Hij dook daarmee onder het ronderecord, al zal deze tijd de officiële boeken niet halen.

Pecco Bagnaia, afgelopen weekend de winnaar van de race, noteerde woensdag de tweede tijd. Met 1.31.172 was hij ruim een tiende langzamer dan de wereldkampioen. Maverick Viñales heeft naar eigen zeggen weer een stap gemaakt die hij afgelopen weekend op weg naar de derde plek nog niet gemaakt had. De herboren Aprilia-man sloot af met 1.31.189 en was daarmee net iets rapper dan Enea Bastianini, die met zijn 2021-versie van de Ducati weinig nieuws te testen had. Zijn echte werk begint pas als hij volgend seizoen in het Ducati-rood gekleed zal gaan. Aleix Espargaro kwam in de middag niet meer op de baan. Hij crashte aan het eind van de ochtend in zijn 37ste ronde en brak daarbij zijn pink. Espargaro, derde in het kampioenschap, moest daarom rust houden.

Jorge Martin werkte een naar eigen zeggen ‘perfecte’ test af. Na een moeilijk raceweekend waarin hij het nieuws over Bastianini’s promotie en zijn verlengde contract bij Pramac moest verwerken, kwam hij woensdag tot de zesde tijd. Met 1.31.439 was hij bijna vier tienden langzamer dan Quartararo. Luca Marini schopte het in de achtertuin van zijn oudere broer ook tot de top-tien, hij werd zevende. Miguel Oliveira vertrekt aan het eind van dit seizoen bij KTM, maar werkte een hele aardige test af. Hij werd achtste op een halve seconde. Marini’s teamgenoot Marco Bezzecchi was de beste rookie op een halve seconde, Fabio di Giannantonio maakte de top-tien compleet.

Nadat Marc Marquez dinsdag 39 rondjes maakte op het circuit van Misano, verdubbelde hij de score op woensdag. In de ochtend klokte hij 29 ronden met in de middag nog eens 32 ronden. De snelste tijd van Marquez was een 1.31.642. Hij was daarmee de snelste Honda-piloot, ook bleef hij een fractie voor teamgenoot Pol Espargaro (1.31.707).

Uitslag volgt.