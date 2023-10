Donderdag maakte Gresini Racing bekend in het MotoGP-seizoen 2024 over de rijkunsten van Marc Marquez te beschikken. Dit betekent dat de Spanjaard zijn Honda na heel wat jaren inruilt voor een Ducati-motor. Het satellietteam heeft echter de deal dat het altijd op een machine van een jaar oud rijdt en dus stapt de Spanjaard volgend seizoen op de Desmosedici GP23. Dit is de motorfiets die op dit moment gebruikt wordt door titelkandidaten Jorge Martin en Francesco Bagnaia.

Fabio Quartararo, die op zijn Yamaha een soortgelijk rampjaar als Marquez beleeft, gelooft dat het startveld een hele kluif gaat krijgen aan de toekomstige Ducatist. "Hij gaat het iedereen zijn leven heel lastig maken", aldus de Fransman vanuit Indonesië. "Marc is de referentie van de laatste tien jaar en hij gaat heel competitief zijn op die motor. Dus ik denk dat wij het lastig krijgen volgend seizoen."

"Ik zie nu nóg een Ducati sterk worden. Weer eentje", voegt Aprilia-coureur Aleix Espargaro toe. "Het wordt lastig, maar niets is eenvoudig in deze wereld. We gaan het zien. Ik denk dat het binnen Ducati ook niet makkelijk wordt. Elke coureur die die kant opgaat, is supersnel. Bizar."

Alex Rins, die LCR Honda gaat inruilen voor Yamaha, was verrast door de beslissing van Marquez. Hij hoopt wel dat de voormalig wereldkampioen weer gaat winnen op de Ducati. "Ik denk dat het voor iedereen als een verrassing kwam", zegt hij. "Ik wel in ieder geval, aangezien hij na Misano aardig wat geintjes maakte op social media. Ik dacht dus dat hij gewoon zou blijven en met ons zat te dollen. Maar na Motegi maakte hij zijn vertrek bekend, ondanks dat zijn contract nog een jaar doorliep. Daar was ik behoorlijk van onder de indruk, maar als hij zo'n beslissing neemt, zegt dat ook wel wat." De Catalaan vindt dat Marquez' keuze gerespecteerd moet worden. "Ik hoop dat Marc weer gaat winnen", vervolgt hij. "Hij is bloedsnel. Een dergelijke beslissing betekent waarschijnlijk dat hij het winnende gevoel met Honda niet meer verwacht."

Regerend wereldkampioen Bagnaia twijfelt er niet aan dat Marquez volgend seizoen competitief zal zijn op de GP23 en vindt het goed voor de sport. "Het is ook goed voor ons", aldus Pecco. "Ik weet zeker dat Marc een goede basis vindt op onze motor. Hij zal zich comfortabel voelen en het zal hem waarschijnlijk niet veel tijd kosten om sneller en beter te zijn dan in zijn huidige situatie. Het is leuk om met hem te praten en ik ben benieuwd wat hij kan doen. Daarnaast zal ook de strijd goed voor hem zijn. We zijn met acht coureurs en allemaal heel competitief. Het gaat interessant worden."