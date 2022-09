Quartararo ziet in Marquez bondgenoot om Ducati af te stoppen

Voor de Grand Prix van Misano maakte Honda bekend dat Marc Marquez de intentie heeft om dinsdag en woensdag weer te rijden op de RC213V. Marquez werd in juni voor de vierde keer geopereerd aan de rechterarm die hij twee jaar geleden bij een crash zwaar blesseerde. Met de laatste operatie zou Marquez echt weer op topniveau moeten komen, al blijft dat natuurlijk afwachten.

Fabio Quartararo heeft goede hoop dat Marquez op niveau terugkeert. Hij is dit seizoen een van de weinige coureurs die zich echt kan meten met de Ducati-coureurs, die met name in de kwalificaties steeds behoorlijk dominant zijn. Aleix Espargaro is een andere coureur die dit seizoen sterk presteert, maar met Marc Marquez zou de MotoGP een echte 'killer' terugkrijgen.

“Ik hoop dat hij snel voor ons kan vechten en dat we daarmee roet in het eten kunnen gooien van het plan dat de rode motoren [Ducati] hebben. Ik vind het erg goed dat hij terugkomt. Hij heeft natuurlijk van de test in Aragon wat goede feedback gekregen met betrekking tot zijn schouder, nu is hij hier weer. Hij zal na twee dagen ook een duidelijk idee hebben of hij in de nabije toekomst weer kan racen.”

Marquez hoopt dit seizoen nog een paar races te kunnen rijden, ook al omdat hij Honda bij de hand moet nemen in het slechtste seizoen uit de geschiedenis van het merk. Het rommelt behoorlijk bij het merk. Geruchten doen de ronde dat Takeo Yokoyama, de technische voorman van HRC, op de schopstoel zou zitten. Marquez erkende in Oostenrijk dat Honda moet kijken naar een andere, meer Europees georiënteerde werkwijze.

Honda heeft overigens kort en bondig gereageerd op de geruchten rond Yokoyama: “Geen commentaar.”