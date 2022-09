Marquez reist voor cruciale MotoGP-test af naar Misano

Bastianini voor Bagnaia na vrijdagse trainingen GP van San Marino

Enea Bastianini heeft vrijdagmiddag de snelste tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grand Prix van San Marino. De Gresini-kopman was een tiende rapper dan Ducati-coureur Francesco Bagnaia, die eerder in de sessie nog een behoorlijke crash meemaakte.