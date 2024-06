Quartararo kraakt MotoGP-stewards: "Alsof ze nooit geracet hebben"

De sprintrace van Fabio Quartararo op Autodromo Internazionale del Mugello kwam zaterdag vroegtijdig ten einde. In de tweede ronde werd hij het slachtoffer van Miguel Oliveira, die zelf onderuit ging toen hij een inhaalactie plaatste bij de Yamaha-rijder. De wedstrijdleiding oordeelde dat het hierbij om een race-incident ging. Quartararo bracht vervolgens nog een bezoek aan de stewards van dienst, die in zijn ogen ongeschikt zijn voor hun werk.

"Ik wilde alleen met ze praten om het een en ander uit te leggen, maar je praat tegen een muur. Ze zeggen geen woord", verklaarde de gefrustreerde Fransman van Yamaha over de stewards. "Bij mijn vertrek was ik meer in verwarring dan toen ik er aankwam, maar het is niet slecht. Het lijkt erop alsof ik tegen iemand praat die nooit geracet heeft en dat is jammer. Ik denk dat we mensen moeten hebben die meer verstand van zaken hebben."

De frustratie van Quartararo was vooral gericht op het gebrek aan consistentie in de beoordeling van verschillende incidenten door de stewards. In hun gesprek was het dan ook niet zijn doel om Oliveira alsnog een straf aan te smeren, ondanks dat de wereldkampioen van 2021 daar mogelijk wel aanleiding toe zag. "Ik wilde de stewards niet zien om Miguel een straf te bezorgen, maar gewoon om ze te laten beseffen dat ze geen goed werk leveren. Ik ben er niet om te zeggen dat hij een long lap of drie plaatsen gridstraf moet krijgen, maar ik heb ze geen geweldige handelingen zien uitvoeren."

"Miguel maakte een fout en dat kan gebeuren. Het is mij ook overkomen, maar ik kreeg wel een straf terwijl de ander niet eens crashte. Ik vind dus dat ze hun werk niet goed doen", vervolgde Quartararo, die vervolgens inging op de reactie van de stewards. "Het was een race-incident, maar toen ik het deed, was het een overoptimistische inhaalactie. Weet je, ze spelen een beetje met worden, maar zoals gezegd wil ik Miguel geen straf aanpraten. Het is gewoon een kwestie van verbeteren van hoe het systeem werkt. Met deze mensen zullen we geen stap vooruit zetten."

Op randje tussen straf en geen straf

Oliveira sprak zich na afloop van de sprintrace ook uit over het incident met Quartararo. Hij nam de schuld op zich en vermoedde dat de stewards twijfelden om hem te bestraffen. "Ik heb me meteen bij hem verontschuldigd. Ik probeerde hem in te halen, maar hij zag me redelijk laat", legde de Trackhouse-rijder uit. "Hij kwam omhoog om te proberen me te ontwijken, maar toch crashten we allebei. Natuurlijk is het jammer om iemand uit de race te rijden, maar ik probeerde in te halen. Ik deed geen wanhoopsactie vanaf vijftien meter achterstand. Ik raakte hem en ik denk dat het op het randje zat tussen een straf en geen straf."