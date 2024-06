De storm op de MotoGP-rijdersmarkt is nog altijd niet gaan liggen en naar verwachting gaan er pas puzzelstukjes in elkaar vallen zodra Ducati bevestigt wie in 2025 de teamgenoot van Francesco Bagnaia wordt. Italiaanse media meldden al dat de overstap van Jorge Martín inmiddels in kannen en kruiken is en dat houdt ook in dat Marc Márquez buiten de boot valt. Bij Pramac kan hij de opvolger worden van Martín en alsnog over een fabrieksmotor van Ducati beschikken, maar zelf ziet de huidige Gresini-rijder dat niet zitten. Hij lijkt dan ook te moeten overstappen naar een ander team om over een fabrieksmotor te beschikken.

Zodoende is Márquez voor het tweede jaar op rij een van de hoofdrolspelers in de rijdersmarkt, die dit jaar nog onrustiger is dan vorig jaar. Toch vindt hij dat geen enkel probleem. "Nee, dit was waar ik naar op zoek was", zegt de Spanjaard na zijn vijfde tijd in de MotoGP-training in Mugello, waarmee hij rechtstreekse plaatsing voor Q2 heeft afgedwongen. "Om deze reden koos ik vorig jaar voor een eenjarig contract bij Gresini, want ik geloofde in mezelf en mijn potentieel toen ik die overstap maakte. Als je je potentieel vervolgens laat zien en snel bent, dan zul je opties hebben. Gelukkig heb ik ook verschillende opties. Natuurlijk heb ik wat prioriteiten en de mensen die daarvan moeten weten, weten ervan. Ze weten wanneer ik me op mijn gemak voel en ze weten wat mijn prioriteiten zijn."

Kampioenschapsleider Martín, die inmiddels dus topfavoriet is om Enea Bastianini op te volgen bij Ducati, heeft intussen gereageerd op de uitspraken van Márquez van donderdag waarmee hij uitsloot over te stappen naar Pramac. Nadat de Madrileen vorig jaar tweede werd in de titelstrijd en de wereldtitel bij de teams veiligstelde met de Italiaanse renstal, is hij duidelijk over hoe zijn huidige werkgever ervoor staat. "Er valt niet meer over te zeggen. Vorig jaar was dit het beste team van de wereld met de eerste plek in het kampioenschap voor teams. Daarmee is alles gezegd", aldus Martín, die niet vindt dat hij Pramac verder nog moet verdedigen. "Momenteel is dit het beste team in de MotoGP."