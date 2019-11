Quartararo hervindt vertrouwen na ‘onrustig weekend’ in Australië

“Phillip Island was een heel zwaar weekend voor ons, het ging totaal niet zoals we verwacht hadden”, begon Quartararo over het weekend waarin hij tijdens de eerste vrije training crashte en vervolgens in de race al na een ronde uitviel. “Twee crashes: een op vrijdag en een aan het begin van de race. Wat dat betreft was het vertrouwen wel een beetje weg toen we hier kwamen, maar in de ochtend waren we het snelste en in de middag weer. Het vertrouwen komt wel terug.”

Ondanks dat hij erkent dat het verbreken van Dani Pedrosa's ronderecord uit 2015 leuk is voor de statistieken, hecht de Fransman er weinig waarde aan. “Het is pas vrijdag, we moeten het op zaterdag proberen te herhalen als het goed weer is. Ik ben blij dat we het hebben kunnen doen, maar het belangrijkste is dat we het morgen in de kwalificatie weer doen en dan nogmaals tijdens de race.”

Het Sepang International Circuit, de thuishaven van Quartararo’s team, is een van de weinige omlopen waar Quartararo ervaring heeft op de MotoGP-machine. Sepang was een van de circuits waar de coureurs tijdens de MotoGP-wintertest in actie kwamen. Toch heeft hij weinig aan die ervaring, vervolgde hij: “Het is een groot verschil, maar de referentie voor remzones is nu heel anders. Ik rem wel twintig meter later dan in februari. Dat was mijn eerste test van 2019 en nu hebben we zeventien GP’s aan ervaring, we zijn erg sterk. Uiteindelijk hebben we de rondetijd met een seconde kunnen verbeteren, dus het is goed om hier weer te racen.”

‘We verdienen 2020-materiaal’

Quartararo is momenteel de enige van de Yamaha-coureurs die op een B-spec rijdt, maar vrijdag werd duidelijk dat ook hij in 2020 de beschikking krijgt over het nieuwste materiaal van de Japanse constructeur. Vanwege de resultaten leek het een formaliteit voordat Quartararo een upgrade zou krijgen, maar hij is blij dat het nu officieel is. “Dat is heel mooi nieuws. Ik denk dat we het verdienen. We hebben veel goede resultaten gescoord, dus ik ben er blij mee.”

Met medewerking van Andrew van Leeuwen