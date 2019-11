Quartararo krijgt in 2020 beschikking over nieuwste Yamaha

MotoGP-debutant Quartararo heeft de verwachtingen van het Yamaha-management dit seizoen ruimschoots overtroffen met vier pole-positions en zes podiumfinishes in de eerste zeventien races van dit seizoen. De 20-jarige Fransman was regelmatig de snelste van het Japanse merk en solliciteerde op die manier al in een vroeg stadium naar een upgrade in het tweede seizoen van zijn contract.

Petronas, de hoofdsponsor van het team, gaf naar aanleiding van zijn prestaties vroeg in het seizoen al de indicatie dat het twee zogenaamde 'A-kits' wilde leasen voor 2020, zo bevestigde teammanager Wilco Zeelenberg eerder dit jaar in gesprek met deze website. Franco Morbidelli had al de beschikking over het nieuwste materiaal.

Gedurende het seizoen heeft Quartararo al wat nieuwe zaken mogen testen en recent kwam de limiet van het toerental wat hoger te liggen om de coureurs iets verder te helpen. Yamaha heeft nu bevestigd dat Quartararo volgend seizoen de beschikking heeft over de nieuwste fiets waar merkgenoten Maverick Viñales, Valentino Rossi en teamgenoot Franco Morbidelli al zeker van waren.

De promotie van Yamaha komt niet onverwacht aangezien het merk zich voor 2021 wil verzekeren van Quartararo’s diensten, al dan niet als vervanger van Valentino Rossi. Het talent stelde twee weken geleden tijdens de Grand Prix van Japan de titel bij de rookies al veilig en maakt met zijn team ook nog kans om de wereldtitel voor beste satellietteam veilig te stellen.