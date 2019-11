Quartararo domineert tijdens tweede training GP van Maleisië

Quartararo realiseerde een 1.58.576 in zijn voorlaatste ronde tijdens de tweede vrije training en daarmee was de coureur ruim sneller dan de concurrentie. In feite geraakte niemand binnen een halve seconde van Quartararo. Andrea Dovizioso deed een poging, maar kwam niet verder dan een 1.59.206, goed voor de tweede tijd.

Valentino Rossi was vrijdagochtend de langzaamste van de Yamaha-coureurs, maar kwam in de middagsessie goed voor de dag door de derde tijd te rijden. Hij was echter wel meer dan zeven tienden langzamer dan zijn twintigjarige merkgenoot. Franco Morbidelli kwam tot de vierde plaats terwijl Jack Miller een seconde langzamer was dan Quartararo, hij werd vijfde.

Aleix Espargaro deed het andermaal goed, al had de Aprilia-coureur daar wel een ‘sleepje’ van Maverick Viñales voor nodig. Espargaro bracht de RS-GP op de zesde plaats met een 1.59.707. Cal Crutchlow werd zevende voor Francesco Bagnaia. Viñales reed de derde tijd in de openingssessie, maar kwam in de middag niet verder dan de negende stek. Alex Rins sloot de top-tien af namens Suzuki.

MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez kwam niet verder dan de dertiende tijd in de sessie, maar hij stak geen nieuwe band tegen het einde van de sessie. Ondanks dat was de VT1-tijd van Marquez nog goed genoeg voor voorlopige plaatsing in Q2.

Andrea Iannone en Johann Zarco waren de enige coureurs die ten val kwamen in de tweede oefensessie. Zarco maakte een onschuldig schuivertje in de eerste bocht nadat hij vroeg in de sessie in de top-tien bivakkeerde. Hij eindigde op de veertiende plaats. Jorge Lorenzo kwam vrijdag niet verder dan een 2.00.705 als snelste tijd, het was goed voor de zeventiende plaats.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Maleisië - Vrije training 2