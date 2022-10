Quartararo: “Ik heb het hele jaar niks gehad aan Morbidelli”

De Fransman stond tot afgelopen weekend aan de leiding in het wereldkampioenschap. Hij verspeelde sinds de TT van Assen maar liefst 105 punten ten opzichte van Francesco Bagnaia, die dit weekend in Maleisië meteen kans krijgt om het kampioenschap te beslissen. Quartararo reed dit seizoen op een motor die amper veranderd is ten opzichte van de vorige seizoenen. Hij zat daardoor steeds vrij snel op de limiet van de machine. In de eerste helft van het seizoen had hij daardoor voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld Bagnaia, die vrij veel tijd nodig had om zich aan te passen op de nieuwe Ducati GP22. Maar in de tweede helft van het seizoen werd hij aan alle kanten voorbijgereden door de concurrentie.

“Om eerlijk te zijn ben ik nooit helemaal comfortabel geweest, we hebben altijd geworsteld, ook als we aan het winnen waren”, zegt Fabio Quartararo donderdag tegenover de Franse schrijvende pers. “In Barcelona had ik niet gerekend op zo’n grote voorsprong. In Duitsland presteerde ik goed, maar daar hebben we een gok genomen met een band. In Portimao regende het zo’n beetje het hele weekend en we weten dat we het weekend eindigden met dezelfde afstelling als waar we mee begonnen. Uiteindelijk begonnen we aan de race en in de vierde ronde verbrak ik het ronderecord. We deden steeds wel mee en dat maakte het verschil. In de tweede helft van het seizoen hebben de anderen een gigantische stap gemaakt en onze vooruitgang stagneert al een hele tijd.”

Quartararo stond er bij Yamaha dit seizoen grotendeels alleen voor. Andrea Dovizioso en Franco Morbidelli hadden de beschikking over hetzelfde materiaal, maar kwamen qua resultaten geen moment in de buurt van de Fransman. Vooral de problemen van Morbidelli, in 2020 nog reserve-kampioen, zijn opvallend. De Italiaan hobbelt al het hele seizoen rond in de achterhoede en maakt geen vooruitgang. Morbidelli scoorde dit seizoen 31 WK-punten met slechts één top-tien notering. Dovizioso is inmiddels gestopt, zijn vervanger Cal Crutchlow houdt zich vooral bezig met ontwikkelingswerk voor 2023. Hoewel Quartararo tot nu toe altijd volhield dat hij zijn eigen boontjes wel kon doppen, was een teammaat op niveau met de kennis van nu toch wel handig geweest.

“Ik heb gezegd dat het ons niets kost dat we volgend jaar geen satellietteam hebben, als je kijkt wat we nu hebben”, gaat Quartararo verder als het gaat om een gebrek aan relevante data voor dit jaar, maar ook voor volgend jaar als Yamaha het zonder satellietteam moet doen. “We waren dit jaar met zijn drieën, maar dat heeft helaas niets opgeleverd. Cal helpt op dit moment ook niet, hij doet testwerk. Maar ik heb nooit iets gehad aan Morbidelli. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij Yamaha, daardoor zitten we in deze situatie. Maar ik wil ook niet klagen, bij hen of in het openbaar. Ik wil niet zeggen dat de motor niet goed is, ik weet heel goed dat we niet snel genoeg zijn. Maar ik moet vooral bij mezelf blijven en beseffen dat dit is waar we het mee moeten doen.”

Vertrekwens was een signaal aan Yamaha

Quartararo verlengde in Barcelona zijn contract met nog eens twee jaar. Hij voerde in de maanden daarvoor gesprekken met andere fabrikanten, maar had tegelijkertijd ook discussies met Yamaha over de toekomst van het project en de motorfiets voor 2023 en de jaren daarna. “Nee, ik heb geen spijt”, reageert Quartararo. “Ze weten heel goed hoe ik erover dacht en dat ik wilde vertrekken. Maar ik weet ook dat het voor hen een boost was waardoor de mentaliteit [bij Yamaha] veranderd is. Ze hebben een stel Italiaanse engineers aangenomen, ze hebben het motorblok verder ontwikkeld. Ik voel dat er een verandering op gang komt die volgend jaar zichtbaar gaat worden.”