Francesco Bagnaia heeft een miraculeuze inhaalrace gereden sinds de zomerstop. Na de Grand Prix van Duitsland stond hij op 91 punten achterstand van Fabio Quartararo, die aan het begin van dit seizoen op geen fout te betrappen was. Quartararo had echter wat slordigheden in de tweede helft van het seizoen terwijl Bagnaia vier races op rij zegevierde, in Aragon op de tweede plek eindigde en in Thailand en Australië derde werd. Daarmee heeft Bagnaia nu 233 punten verzameld en is hij de leider in het wereldkampioenschap. Quartararo heeft 219 punten, Aleix Espargaro en Enea Bastianini staan derde en vierde met respectievelijk 206 en 191 punten.

Er staan dit seizoen nog twee races op het programma op circuits die Ducati in theorie uitstekend moeten liggen. Aankomend weekend krijgt Bagnaia zijn eerste matchpoint op het Sepang International Circuit, een circuit waar de hitte een enorme rol speelt en dat de GP22 goed ligt vanwege de lange rechte stukken. Juist daar komt Quartararo’s Yamaha dit seizoen ernstig tekort.

Bagnaia heeft 25 punten voorsprong nodig

Bagnaia moet op 25 punten voorsprong komen om in Maleisië wereldkampioen te worden. Met dit getal kan de Ducati-coureur niet meer ingehaald worden in de laatste race van het seizoen, begin november in Valencia. Tijdens die afsluitende manche zijn er nog 25 punten te verdienen, voor de andere rijders is dat niet voldoende. Ook heeft Quartararo niet genoeg aan een eventueel gelijkspel. Dan wordt gekeken naar het aantal gewonnen races. De Fransman kan op maximaal vijf gewonnen races dit seizoen komen als hij in de laatste twee afspraken van dit seizoen maximaal scoort. Bagnaia heeft inmiddels zes overwinningen.

Wat moet Bagnaia ten opzichte van Quartararo doen om kampioen te worden in Maleisië?

Francesco Bagnaia Fabio Quartararo P1 (25 punten) P4 of lager P2 (20 punten) P7 of lager P3 (16 punten) P10 of lager P4 (13 punten) P14 of lager P5 (11 punten) P16 of lager P6 of lager (Bagnaia geen kampioen) -

Hoe zit het met de andere kanshebbers?

Zoals gezegd hebben Espargaro en Bastianini nog een theoretische kans op de wereldtitel, maar beide coureurs hebben een klein wonder nodig om de strijd te verlengen tot de finale in Valencia. Espargaro heeft op dit moment 27 punten achterstand en moet de race winnen als Bagnaia op de tweede plek aan de meet komt. Dan heeft de Ducati-man nog 22 punten voorsprong bij aanvang van de Valencia GP en is er nog wat mogelijk.

Bastianini heeft een hele drastische uitslag nodig om binnen de 25 punten achterstand van zijn toekomstige teamgenoot Bagnaia. Hij staat momenteel op 42 punten achterstand en moet dus minimaal 18 punten goedmaken om binnen de marge te komen. Ook hij heeft op het aantal overwinningen niet genoeg aan een gelijkspel met Bagnaia. Als Bastianini de race wint, mag Bagnaia niet hoger dan de negende plaats eindigen. Het verschil zou dan 24 punten zijn bij aanvang van de Valencia GP.

Krijgt Casey Stoner eindelijk een opvolger?

Mocht Bagnaia het wereldkampioenschap in zijn voordeel beslissen, is het voor het eerst sinds 2007 dat een rijder in dienst van Ducati het rijderskampioenschap wint. De Italiaanse constructeur heeft de afgelopen jaren meermaals het constructeurs- en teamskampioenschap gewonnen, maar men kon in Bologna de afgelopen vijftien jaar nooit een rijderstitel winnen. Bagnaia zou na Casey Stoner ook pas de tweede Ducati-rijder zijn die de grootste prijs in de motorsport wint.