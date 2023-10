Quartararo verklaart gok met slicks op natte baan in Japanse GP

De MotoGP-coureurs werden enkele minuten voor de start van de Japanse Grand Prix geconfronteerd met regen. Desondanks begon iedereen op slicks aan de race, al dook het overgrote deel van het veld na afloop van de eerste ronde al naar binnen om een motorfiets met regenbanden te halen. In de snel verslechterende omstandigheden was de als veertiende gestarte Fabio Quartararo een van de vijf coureurs die niet direct naar de pits kwam. Een ronde later ging de Yamaha-coureur alsnog naar binnen om regenbanden te halen, waarna hij de vroegtijdig afgebroken race in Motegi op de tiende positie zou afsluiten.

Nadat hij in de zaterdagse sprintrace dezelfde tactiek hanteerde als de concurrentie en teleurstellend vijftiende werd, besloot Quartararo om het in de zondagse race over een andere boeg te gooien en juist iets anders te proberen. "Ik probeerde een ronde langer op de baan te blijven. De baan was wel nat, maar het regende niet heel hard. Toen ik aan mijn tweede ronde begon, zag ik duidelijk dat ik niet langer op slicks door kon gaan", verklaarde de Fransman na afloop van de race. "Het maakt ons niet heel veel uit of we veertiende of tiende worden, dus ik wilde dit gewoon proberen. Het werkte niet, maar we nemen de positieve dingen uit het weekend mee." Heel veel beter had hij het naar eigen zeggen ook niet gedaan als hij wel na de eerste ronde naar regenbanden was gegaan. "Een paar posities, maar niet beter dan P7. In de laatste twee ronden maakte ik wat foutjes en verloor ik wat seconden, dus wellicht P7, P8 of P9."

De afgelopen weken had Quartararo regelmatig kritiek op de Yamaha M1, al hield hij vol dat de motorfiets in volledig natte omstandigheden prima uit de voeten kan. Ook in de regenachtige omstandigheden in Japan viel het hem niet tegen. "In mijn ogen is het motorblok prima - niet heel soepel, maar ook niet heel slecht. Op sommige vlakken zijn we niet verkeerd in de regen, ik had veel slechter verwacht. Het probleem is dat het of allemaal heel goed, of allemaal heel slecht is. Er is geen balans waarbij we het gewoon goed kunnen maken. Het ingaan van de bochten is heel lastig, maar eenmaal op het gedeelte met grip, waar we onze motor oppakken, was het vandaag niet verkeerd. Ik kan alleen geen snelheid meenemen in de bocht, dat is een probleem voor ons."