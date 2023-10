Martin wint ook door regen vroegtijdig gestaakte MotoGP-race Japan

De MotoGP-coureurs werkten zaterdag al een sprintrace af op Mobility Resort Motegi. De overwinning belandde bij Jorge Martin, die zijn achterstand op WK-leider Francesco Bagnaia verkleinde tot acht punten. De fabriekscoureur van Ducati werd achter Brad Binder tweede in de korte race. Na zijn snelste tijd in de kwalificatie mocht Martin ook in de zondagse Grand Prix van pole vertrekken, voor Bagnaia en Jack Miller.

Vlak voordat de coureurs om 8.00 uur aan de opwarmronde begonnen, arriveerde de regen op het circuit. Desondanks begonnen alle coureurs op slicks aan de race, al waren de omstandigheden duidelijk listig. Martin kwam goed van zijn plek en slaagde erin om de leiding in de race te behouden, voor Miller, Bagnaia, de goed gestarte Aleix Espargaro en Binder. Verder naar achteren kreeg Maverick Viñales een zetje, waardoor hij richting de grindbak moest sturen om daar een kleine valpartij mee te maken. Johann Zarco werd daar het slachtoffer van, want de Fransman moest uitwijken en eveneens door het grind gaan.

De wedstrijdleiding besloot kort na de start om de witte vlag te zwaaien, waarmee de coureurs toestemming kregen om naar de pits te komen voor een motorwissel en het halen van regenbanden. Slechts vijf coureurs besloten om dat niet meteen te doen, waardoor Michele Pirro als leider doorkwam na de eerste ronde, voor Fabio Quartararo, Stefan Bradl, Franco Morbidelli en Cal Crutchlow. In de drie daaropvolgende ronden kwamen deze vijf coureurs echter ook naar de pits om over te stappen op een motor met regenbanden. Espargaro kreeg zodoende de leiding in handen, voor Marc Marquez, Bagnaia, Bezzecchi en Martin.

In de vijfde ronde zette Martin een opmars in door eerst af te rekenen met Marco Bezzecchi, om in de elfde bocht ook voorbij te gaan aan Marquez. Ook Bagnaia was eerder in de ronde al voorbijgegaan aan de Repsol Honda-coureur, die in de zesde ronde ook werd ingehaald door Marco Bezzecchi en Miguel Oliveira. Terwijl Brad Binder zijn race vroegtijdig ten einde zag komen met een crash in de derde bocht, vervolgde Martin zijn opmars door eerst Bagnaia in de negende bocht te passeren, om later in de ronde ook Espargaro te verschalken voor de leiding. Espargaro begon intussen de omgekeerde te bewandelen, want binnen twee ronden viel hij terug tot achter Marquez naar de zesde positie.

Regen intensiveert en leidt tot definitieve staking

De regen begon intussen steeds harder te vallen in Motegi en dat werkte wat foutjes in de hand. De eerste die dat in de negende ronde overkwam was Miller, die daardoor terugviel naar de tiende positie. Iets verder naar voren sloeg Martin intussen een gaatje, die in de elfde ronde een grootte van 1,6 seconde bereikte. Oliveira begon intussen terug te vallen, want zowel Marquez als Espargaro kwam aan hem voorbij. Aan het einde van de twaalfde ronde zou de Portugees van RNF Aprilia zijn machine naar de pits brengen met een technisch probleem. Marquez voelde zich in de zwaardere regenval intussen als een vis in het water, want hij verschalkte Bezzecchi in de elfde bocht voor de derde plaats.

Dat bleek uiteindelijk een beslissende actie voor het podium. Het begon nog harder te regenen, wat in de dertiende ronde tot een stevige crash van Zarco leidde. De Pramac-coureur aquaplaneerde van de baan, met flinke schade tot gevolg. Meteen daarna besloot de wedstrijdleiding om de race stil te leggen met een rode vlag, nadat ook Bagnaia en Marquez aangaven dat verder rijden onverantwoord was. Aanvankelijk maakte de wedstrijdleiding aanstalten om de race nog te hervatten voor de resterende twaalf ronden. Om 8.50 uur ging de pits zelfs open voor een snelle herstartprocedure en na een kort verblijf op de grid werden de coureurs ook op pad gestuurd voor een formatieronde. Dat bleek echter de laatste actie die de toeschouwers op de baan te zien kregen: de omstandigheden waren niet genoeg verbeterd, waardoor de herstart werd geannuleerd en de race werd beëindigd.

De doorkomst na de twaalfde ronde geldt zodoende als resultaat, wat Martin de winnaar van de Japanse Grand Prix maakt. Hij verkleint zijn achterstand op Bagnaia - die de race op de tweede positie afsloot - hiermee tot drie punten, want er werden volledige punten uitgekeerd doordat meer dan de helft van de oorspronkelijk geplande raceafstand is afgelegd. Marquez mocht als nummer drie naar het podium, met Bezzecchi en Espargaro op de vierde en vijfde positie. Miller werd zesde, voor Augusto Fernandez, Fabio di Giannantonio, Raul Fernandez en Quartararo op P10. Takaaki Nakagami, Joan Mir, Cal Crutchlow, Stefan Bradl en Pol Espargaro pakten de laatste punten in Motegi.

De MotoGP-coureurs krijgen nu een weekend rust, alvorens ze over twee weken in Mandalika op de baan verschijnen voor de Grand Prix van Indonesië.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Japan