Quartararo gelooft in Yamaha: "Gaat beter dan ik had verwacht"

De MotoGP-rijders van Yamaha moesten het in 2022 doen met een ouder motorblok nadat de nieuwe versie niet naar behoren werkte. Met name Fabio Quartararo kwam daardoor gedurende het seizoen tekort. Hij verloor de titelstrijd van Francesco Bagnaia. Yamaha kwam in actie en introduceerde tijdens de Misano-test een nieuw blok, maar deze werkte in november in Valencia minder dan gedacht. Na nieuwe aanpassingen heeft Yamaha een aardig pakket samengesteld voor 2023, blijkt na de eerste testdagen in Sepang. Quartararo eindigde zaterdag op de vierde plek tijdens de regenachtige tweede testdag. In het lijstje met topsnelheden eindigde hij op de gedeelde tweede plek, nipt achter de snelste Ducati.

Quartararo had vrijdag op de eerste dag zoveel te doen dat hij maar moeilijk concluderen of Yamaha nu echt stappen gemaakt had. Zaterdag kreeg hij een betere indruk van de nieuwe Yamaha-krachtbron. “Eigenlijk hadden we in 2022 helemaal geen nieuw motorblok”, zegt Quartararo. “Dat zegt wel iets. Toen we aan de eerste test begonnen, wisten we dat de krachtbron hetzelfde zou blijven als een jaar eerder. Voor de start van de test hadden we een meeting met Yamaha en wist ik dat het er zoveel beter uit zou zien dan in 2022. Het is gewoon een stuk beter. Ik reed mijn hoogste topsnelheid in mijn eentje, dat ziet er goed uit. Ze zijn er nog niet klaar mee en als ze meer kunnen vinden is dat heel belangrijk. De topsnelheid is goed, maar onze aero is op dit moment veel minder. Dat wordt belangrijk, we hebben vermogen nodig om meer aero te gebruiken op de motor.”

Ook Yamaha zet in op grondeffect

Het Sepang International Circuit is met twee lange rechte stukken een belangrijke graadmeter voor topsnelheid, maar er zijn toch wel wat factoren die het behoorlijk complex maken om een goede conclusie te trekken uit de topsnelheid. Toch gelooft Quartararo dat het team echt een grote stap gemaakt heeft. “Als onze achterstand groter was, zou je geen lach op mijn gezicht bespeuren. Dat komt omdat we een grote stap gezet hebben. Van 2020 naar 2022 was het verschil maar heel klein, ik denk dat de sprong van 2022 en 2023 veel groter is dan ik vooraf had gedacht. Yamaha werkt gewoon keihard en we zijn nog niet klaar. In Portimao kunnen we nog testen, misschien niet het motorblok, maar wel onderdelen waardoor we nog meer snelheid kunnen vinden.”

Quartararo onthulde dat hij in Sepang meerdere specificaties van het blok tot zijn beschikking heeft. Yamaha kwam zaterdag ook in actie met een grondeffect-fairing, die in de zone achter het voorwiel geplaatst is. Deze is bedoeld om de machine meer downforce te geven in de bochten. Quartararo vindt het nog te vroeg om daar al conclusies over te trekken. “Het is wel een klein verschil, maar het is niet veel. Je verliest wat snelheid met aero aan de zijkant van de machine. Ik heb nog niet geconstateerd of het helpt in de bochten, maar we kunnen dat nog proberen als we nieuwe banden steken.”

Jorge Martin was zaterdag de snelste op Sepang. Zondag is de laatste dag van de wintertest in Sepang.