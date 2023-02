Jorge Martin klokte in de dertiende van in totaal zeventien ronden een 1.58.736. De Spanjaard ging maar liefst twee keer onderuit op de tweede testdag en hield aan de laatste val een nare schaafwond op zijn hand over. Martin was een paar tienden langzamer dan de tijd die Marco Bezzecchi zaterdag noteerde, maar genoeg voor de koppositie. Coureurs over de gehele linie kregen zaterdag minder tijd om de baan in te gaan vanwege regen. Aanvankelijk bleef het bij miezer, later op de dag regende het een stuk harder. Na 15.30 uur lokale tijd werden er daarom geen snelle tijden meer gereden.

Miguel Oliveira eindigde met zijn RNF Aprilia verrassend op de tweede plek, hij was een tiende langzamer dan Martin. Pol Espargaro klokte op de GasGas-machine de derde tijd voor Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia. Raul Fernandez was de andere verrassing uit de renstal van Wilco Zeelenberg. Hij werd zesde op minder dan vier tienden van Martin. Luca Marini werd zevende terwijl Alex Rins op P8 de snelste Honda was. Enea Bastianini werd negende voor Brad Binder.

Franco Morbidelli klokte zijn snelste tijd al vroeg op de dag, hij werd elfde voor Marco Bezzecchi en Marc Marquez. Fabio di Giannantonio eindigde op de veertiende plek voor Johann Zarco en Joan Mir. Alex Marquez eindigde op de zeventiende plek voor Maverick Viñales, Jack Miller en Aleix Espargaro. Takaaki Nakagami, Yamaha-testrijder cal Crutchlow en Augusto Fernandez waren de hekkensluiters in de ranglijst.

Nadat de regen in de laatste uren met bakken uit de hemel kwam, namen coureurs en teams de tijd om hun materiaal nog even te testen op de natte baan. Zo werd het rondental van de meeste rijders uiteindelijk nog aardig opgeschroefd.

Naast Martin gingen ook Aleix Espargaro en Bezzecchi (zonder erg) onderuit gedurende de tweede testdag.

Uitslag: MotoGP-test in Sepang - Dag 1

Pos. Coureur Team Tijd Verschil Ronden 1 89 Jorge Martin Prima Pramac Racing 1:58.736 0.000 13/17 2 88 Miguel Oliveira RNF MotoGP™ Team 1:58.839 0.103 21/52 3 44 Pol Espargaro GASGAS Factory Racing Tech3 1:58.881 0.145 11/29 4 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha 1:58.897 0.161 8/34 5 1 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:59.067 0.331 8/35 6 25 Raul Fernandez RNF MotoGP™ Team 1:59.112 0.376 22/35 7 10 Luca Marini Mooney VR46 Racing Team 1:59.118 0.382 13/50 8 42 Alex Rins LCR Honda Castrol 1:59.163 0.427 11/28 9 23 Enea Bastianini Ducati Lenovo Team 1:59.194 0.458 17/32 10 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 1:59.230 0.494 7/30 11 21 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha 1:59.289 0.553 8/44 12 72 Marco Bezzecchi Mooney VR46 Racing Team 1:59.361 0.625 12/31 13 93 Marc Marquez Repsol Honda Team 1:59.450 0.714 9/36 14 49 Fabio Di Gia. Gresini Racing MotoGP™ 1:59.502 0.766 17/40 15 5 Johann Zarco Prima Pramac Racing 1:59.503 0.767 15/36 16 36 Joan Mir Repsol Honda Team 1:59.632 0.896 11/36 17 73 Alex Marquez Gresini Racing MotoGP™ 1:59.747 1.011 9/36 18 12 Maverick Viñales Aprilia Racing 1:59.770 1.034 22/35 19 43 Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 1:59.859 1.123 27/47 20 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing 2:00.017 1.281 7/26 21 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU 2:00.223 1.487 19/32 22 35 Cal Crutchlow Yamaha Test Team 2:00.354 1.618 14/41 23 37 Augusto Fernandez GASGAS Factory Racing Tech3 2:00.732 1.996 19/32 6 Stefan Bradl Honda Test Team 0.000 /