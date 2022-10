Fabio Quartararo geeft niet op: "Als een bezetene gepusht"

Fabio Quartararo sloot een spannende Grand Prix van Maleisië zondag af op de derde plek, Francesco Bagnaia claimde de overwinning op het Sepang International Circuit. Quartararo was bij de start van de race heel agressief om vanaf de twaalfde startplek snel veel terrein goed te maken. Dat bleek een goede strategie.

“De sleutel lag bij de start en de eerste ronde”, zegt Quartararo, die zondag moest racen met een gebroken vinger na een knullige crash in de vierde training op zaterdag. “We hebben onze strategie ten opzichte van Australië een beetje aangepast, daar wilden we redelijk fris naar het eind van de race. Vandaag heb ik aan het begin gepusht, we zijn erachter gekomen dat onze motor niet heel goed is in het sparen van de banden. Ik moest drie, vier ronden pushen tot ik Marc [Marquez] kon pakken. Pecco was heel snel weg bij de start, ik moest iets doen, anders was mijn kampioenschap om zeep. Ik reed een geweldige eerste ronde. Ook al staan we nu op grote achterstand [in het klassement], ik geef niet op en wil het op een goede manier afsluiten in Valencia.”

Quartararo werd in het middelste deel van de wedstrijd flink opgejaagd door Marco Bezzecchi van VR46 Ducati, maar de Fransman slaagde erin onder de druk van de rookie uit te rijden. Het leek er even op dat hij zelfs nog aansluiting zou krijgen bij Bagnaia en diens tegenstander Enea Bastianini, maar zover kwam het niet. “Hij kwam van anderhalve seconde terug naar twee of drie tienden”, aldus Quartararo. “Ik heb als een bezetene moeten pushen, ik wist dat als hij me zou inhalen en Pecco zou winnen, dat het dan gedaan zou zijn. Ik wilde vooral dit podium halen, dat was het belangrijkste.”

Met de derde plek hield Quartararo zijn titelkansen in leven, zij het dat de kansen wel kleiner geworden zijn. De Ducatist heeft nu 23 punten voorsprong en heeft in Valencia genoeg aan een plek in de top-veertien om de wereldtitel veilig te stellen. “Ik ga mezelf goed voorbereiden, ik weet dat er maar één oplossing is om de titel nog te pakken en dat is winnen”, zegt Quartararo. “Maar het maakt niet uit, ik wil in Valencia genieten van de race, het is de laatste en dan zullen we zien waar het schip gaat stranden.”